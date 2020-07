Azules y Furious, por confirmar buen momento en Liga latina de LoL

Fotografía cortesía de Riot Games, fechada el 6 de marzo de 2020, en la que se observa al chileno Sebastián 'Cody' Quispe, carrilero central de Azules Esports, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games/SOLO USO EDITORIAL

México, 3 jul (EFE).- Azules Esports y Furious Gaming, últimos lugares de la clasificación en el Apertura 2020, buscan en la tercera semana del torneo Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica del videojuego League of Legends (LoL) confirmar su buen momento.

Azules, que comparte el primer lugar actual con los campeones All Knights e Infinity Esports con tres puntos cada uno, abrirá el sábado la tercera jornada con un enfrentamiento ante los caballeros y cerrará el domingo ante Pixel Esports Club, única escuadra sin unidades.

La filial de la Universidad Católica de Chile sufrió su primera derrota en la semana 2, al caer en el cierre ante el subcampeón Isurus.

Sin embargo, un día antes venció a Infinity, de las mejores escuadras durante la fase regular del Apertura y una de las candidatas al título en el nuevo certamen.

Furious logró sus primeras dos victorias en el Clausura en la semana 2, al derrotar en el clásico argentino a Isurus, organización más ganadora de la Liga Latinoamérica (LLA), y al campeón All Knights.

Los triunfos fueron gracias al liderazgo de su carrilero superior, el argentino Tomás 'Zerito' Colangelo, nombrado jugador más valioso de la jornada y del tirador, Nicolás 'Nobody' Ale; ambos fueron incluidos en la escuadra de la semana.

All Knights tuvo su primera semana de prácticas con equipo completo, tras el arribo del carrilero superior, el chileno Nicolás 'Kiefer' Rivero.

El 'mid laner' debutó el domingo pasado a horas de bajarse del avión y las institución campeona se vio sin sinergia lo que les costó su primera derrota del torneo, en contra de Furious.

El sábado ante Pixel, todavía con el suplente argentino Manuel 'Pancake' Scala en la 'mid', los caballeros fueron el equipo sólido mostrado en jornadas pasadas. All Knights tiene como pruebas esta jornada a Azules y XTEN Esports.

Rainbow7, que tuvo sus primeros dos duelos con su refuerzo en el carril central, el chileno Tomás 'Aloned' Díaz, tendrá como objetivo asaltar la primer posición.

Los dos primeros partidos con Aloned significaron triunfos y sus dos puntos que colocan a los del arcoiris a tan sólo una unidad del primer puesto. Para lograr colocarse entre los líderes, deberán vencer a Infinity y Furious.

Pixel y XTEN, al fondo de la clasificación, tendrán que obtener puntos para salir de la zona de riesgo que los conducirá a las segundas divisiones.