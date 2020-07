Argentina anuncia un plan integral contra las violencias por motivo de género

Fotografía cedida por la presidencia de Argentina del presidente argentino, Alberto Fernández (2-i), durante la presentación de un plan nacional para evitar todo tipo de violencia por motivos de genero, este viernes acompañado por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta (i), entre otras representantes en Buenos Aires (Argentina). EFE/Presidencia de Argentina

Buenos Aires, 3 jul (EFE).- Argentina presentó este viernes un plan nacional que buscará, en los próximos dos años, desplegar medidas para evitar todo tipo de violencia por motivos de genero, y que las autoridades definieron como el primero que abordará de forma integral los feminicidios, travesticidios y transfemicidios.

"Un plan en el que tenemos que trabajar todos, todas y todes, porque también es vergonzoso que alguien padezca violencia por ser mujer, que alguien se crea tan macho como para dominar a su hembra. Eso no se puede soportar más, y eso debe ser castigado", subrayó el presidente, Alberto Fernández, al anunciar el proyecto.

INCORPORAR LA LEY DE IDENTIDAD DE GÉNERO

Según informó el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el plan propone encarar la problemática de manera "participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional" y enfrentar las violencias contra las mujeres y personas LGBTI+.

A diferencia de los anteriores programas que el país puso en marcha contra la violencia machista, este incorpora los derechos establecidos en la Ley de Identidad de Género.

Entre las casi 150 acciones de las que se compone, estará la creación del programa "Acompañar", de asistencia monetaria y apoyo a las víctimas, para crear condiciones que les permita construir un proyecto de vida autónomo.

También la creación de centros territoriales de políticas de género y diversidad; una mesa interministerial de abordaje de las violencias extremas por motivos de género y el fortalecimiento de la Red de Hogares, Refugios y Dispositivos de Protección Integral.

La titular de la cartera, Elizabeth Gómez Alcorta, que participó junto a Fernández de la presentación virtual del plan, remarcó que a las personas en situación de violencia, "el Estado tiene obligación de darles condiciones subjetivas y materiales para que puedan salir de esa situación".

"Este plan no es para prevenir violencias de mujeres sino para prevenir, proteger e intervenir en las violencias por motivos de genero", aseveró, y destacó que se ha elaborado de forma participativa con el compromiso explícito de todos los ministerios y organismos del Gobierno.

143 ASESINATOS EN LO QUE VA DE AÑO

Según los datos del Registro Nacional de Femicidios realizado por el Observatorio MuMaLá, del 1 de enero al 30 de junio de este año se cometieron en Argentina 143 feminicidios, de los cuales 128 fueron directos -es decir, sólo mujeres-, 13 vinculados -de niños, niñas o adultos que tenían un vínculo con la mujer- y dos trans y travesticidios.

Una situación que se ve marcada por la cuarentena que rige desde el 20 de marzo para evitar la propagación del coronavirus en el país, lo que lleva a las víctimas de maltrato a compartir más tiempo que nunca el mismo techo con su agresor.

"Los femicidios, travesticidios y transfemicidios es un problema grave y persistente y es la primera vez que el Estado argentino va a dar una respuesta integral centrando entre muchísimas medidas en un sistema de alerta temprano", incidió la ministra.

TODAS, TODOS Y TODES

Fernández, que llegó al Gobierno el 10 de diciembre pasado, tras ganar las elecciones con la exmandataria Cristina Fernández como vicepresidenta, remarcó que al asumir el poder se propuso que la desigualdad se termine para siempre.

"Un Gobierno que no es de los hombres, es de todos, todas y todes, y todos, todas y todes tienen mucho por hacer", enfatizó, para aclarar que incorporar ese lenguaje inclusivo también para él es "muy difícil", pero necesario.

"Tenemos que ponernos el deber de cambiar como sociedad, porque cuando uno dice 'todes' no está haciendo el ridículo como algunos creen, está hablando a algunos a los que nunca hablaron", añadió, convencido de que es "un esfuerzo" que ante todo tienen que hacer los varones, "antes que nadie".

El mandatario, entre risas, consideró que, como presidente, le tocó afrontar el 'default' (cese de pagos de la deuda), la pandemia del coronavirus y "el fin del patriarcado".

"De la pandemia vamos a salir más unidos y convencidos de que la unidad es el camino. Del 'default' vamos a salir más fortalecidos sabiendo que el futuro está en nuestras manos y no en las manos de los que nos prestan planta. Y del patriarcado vamos a salir y vamos a ser más iguales, y cuando las sociedades son más iguales, mejores sociedades son", concluyó.