Airbus recorta empleos, mayor impacto para Reino Unido: Gráfico

(Bloomberg) -- Los empleados de Airbus SE en el Reino Unido asumirán una mayor parte de los 15.000 recortes de empleos anunciados esta semana que sus colegas en Francia, Alemania o España, con aproximadamente 15% de los puestos británicos destinados a la eliminación. El director ejecutivo, Guillaume Faury, advirtió sobre el riesgo para la fuerza laboral del Reino Unido, y pidió al Gobierno británico brindar más apoyo al sector. Francia y Alemania han destinado miles de millones de euros de apoyo a la industria aeroespacial.

Nota Original:Airbus Job Cuts to Hit U.K. Harder Than Rest of Europe: Chart

©2020 Bloomberg L.P.