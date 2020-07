Air France recortará 7.500 puestos ante lejana recuperación

(Bloomberg) -- Air France-KLM contempla recortar más de 7.500 empleos en su rama francesa, en medio de advertencias sobre el futuro de la empresa.

La segunda aerolínea más grande de Europa eliminará 6.560 posiciones en su línea insignia Air France, mientras que su aerolínea regional Hop! perderá 1.020 cargos, dijo la compañía el viernes en un comunicado. Los recortes se harán a lo largo de los próximos tres años.

En total, las reducciones ascienden a cerca de 17% de la fuerza laboral en esas unidades. Se espera que las llamadas salidas naturales, como las jubilaciones y los empleados que deciden renunciar, representen aproximadamente la mitad de los recortes.

La aerolínea dijo que no proyecta que los negocios vuelvan al nivel del año pasado antes de 2024. Durante los peores días de la crisis sanitaria del coronavirus, los ingresos cayeron en 95% y las pérdidas superaron los 15 millones de euros (US$17 millones) por día.

Air France-KLM está bajo presión para evitar salidas forzadas después de obtener 10.400 millones de euros en fondos franceses y holandeses para superar el colapso de la demanda causado por la pandemia. Los rescates vienen de la mano con condiciones políticas que complicarán su capacidad para capear la crisis, incluidas condiciones ambientales que conducirán a una renovación de los servicios domésticos franceses a medida que el Gobierno alienta a las personas a usar el tren.

“La recuperación se ve muy lenta debido a las incertidumbres con respecto a la situación sanitaria, el levantamiento de las restricciones de viaje y el cambio de la demanda comercial”, dijo Air France-KLM.

La compañía informó a los sindicatos el viernes sobre las medidas, parte de una revisión estratégica solicitada por el director ejecutivo, Ben Smith, para asegurar el futuro de la empresa.

Los recortes de empleos planeados en Air France culminaron una semana difícil para la industria aeroespacial del país después de que el fabricante de aviones Airbus SE anunció 15.000 recortes propios, incluidos más de dos tercios en sus principales bases francesas y alemanas.

Air France perdió 200 millones de euros en 2019 y Smith indicó que un esquema de salidas voluntarias podría no ser suficiente para dar un giro a una marca que, según él, necesita una “revisión acelerada” para llegar a punto de equilibrio el próximo año.

Según los términos del rescate estatal, Air France acordó un recorte de 40% en la capacidad nacional para fines del próximo año y una reducción a la mitad de las emisiones de carbono en las rutas en Francia continental a fines de 2024, en comparación con el año pasado.

Nota Original:Air France to Cut 7,500 Jobs With Recovery Seen Years Away (1)

