57,6 millones de africanos en situación alimentaria crítica por la COVID-19

Ginebra, 3 jul (EFE).- El número de personas en una situación alimentaria crítica en África central y occidental podría llegar a los 57,6 millones a finales de este año por el impacto en las economías de las medidas para contener la propagación del coronavirus, señaló hoy el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Se estima que el país más afectado será Nigeria, que a su vez es el más populoso del continente, con 23 millones de personas en esa situación, mientras que el resto de víctimas se concentraría en Niger y, en menor medida, en Burkina Faso, Chad, Camerún, República Centroafricana, Mali y Senegal.

La situación llevará a 11,6 millones de niños a sufrir de malnutrición aguda este año, un 18 % más con respecto a los niveles previos a la actual emergencia sanitaria.

Las medidas que mayor impacto han tenido en el acceso de la población a los alimentos han sido el cierre de las fronteras y la suspensión de los mercados semanales al aire libre en toda la región, lo que ha traído como consecuencia que los campesinos no tengan salida para sus productos.

El resultado ha sido que ellos han perdido sus ingresos, mientras que a causa de una menor oferta el precio de los alimentos ha subido para los consumidores, explicó en Ginebra la portavoz del PMA, Elisabeth Byrs.

Se ha constatado que los precios han aumentado entre el 15 y el 25 % desde el pasado abril en República Centroafricana, Chad y Nigeria.

En Liberia, el precio de la mandioca (o yuca), uno de los alimentos básicos de la población, se han incrementado en un 60 %.

Byrs sostuvo que la situación ya era crítica antes de la pandemia, cuando se estimaba que 21 millones de personas no conseguían cubrir sus requerimientos nutricionales mínimos, en particular en el periodo entre cosechas (junio-agosto).

El PMA, organismo humanitario de la ONU, planea entregar ayuda alimentaria a 23 millones de personas en la región, nueve más de lo que había previsto a inicios de año y para lo cual requiere 770 millones de dólares adicionales -para cubrir los requerimientos en los próximos seis meses- a su presupuesto inicial.