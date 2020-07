Wall Street abre en verde y el Dow Jones sube un 1,7 % por datos de empleo

Corredores de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 2 jul (EFE).- Wall Street abrió al alza este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,7 % y 437,54 puntos en una apertura marcada por el optimismo de los inversores en torno a los datos de empleo en Estados Unidos, que el mes pasado creó 4,8 millones de puestos de trabajo, muy por encima de lo esperado por los economistas encuestados.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones avanzaba hasta 26.172,51 enteros aupado por grandes cotizadas como Dow Inc (3,5 %) American Express (3,17 %).

Por su parte, el selectivo S&P 500 avanzaba un 1,49 % o 46,37 puntos, hasta 3.162,23 puntos, y el índice compuesto Nasdaq, donde cotizan las principales tecnológicas y que ha sellado un nuevo récord intradía, subía un 1,36 % o 137,91 puntos, hasta 10.292,32 enteros.

El parqué neoyorquino abría en verde espoleado por los últimos datos de empleo de junio publicados por el Departamento de Trabajo, en donde se detalla que 4,8 millones de estadounidenses han encontrado trabajo, frente a los 2,9 millones que preveía una encuesta de Dow Jones.

La cifra de desempleo ha pasado del 13,3 % que se registraba en mayo al 11,1 % de junio.

"Los 4,8 millones de empleos adicionales de junio, sumados a los 2,5 millones agregados inesperadamente en mayo, han propulsado el sentimiento positivo de los inversores, tanto para las acciones como para el dólar", dijo en declaraciones a Marketwatch el jefe de operaciones de la plataforma de "trading" en línea INFINOX, Ulas Akincilar.

Agregó, sin embargo, que la tasa de desempleo sigue siendo "dolorosamente alta" y muy por encima del 3,5 % que se registraba en febrero, antes de la pandemia, una cifra que dijo que "no volvería a verse en muchos años".

Al optimismo por los datos de empleo le seguía la cautela en el parqué por los rebrotes del virus, especialmente después de que ayer Estados Unidos registrara una cifra récord de positivos, más de 50.000 en un día, si bien la esperanza a que pronto haya una vacuna disponible también ha jugado a favor de las subidas que la bolsa ha experimentado esta semana, especialmente en el Nasdaq.

Por sectores, todos cotizaban en terreno positivo y los mayores avances eran para el energético (3,36 %), el financiero (2,26 %), el de materias primas (2,28 %) y el industrial (2,21 %).

Entre las 30 empresas cotizadas en el Dow Jones destacaban, además de Dow Inc y AmEx, las ganancias de Boeing (3,11 %), Caterpillar (3,02 %), Exxon (2,95 %) y Chevron (2,9 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas subía un 1,51% a 40,42 dólares el barril, el oro subía a 1.780,20 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía al 0,704 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,128.