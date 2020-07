Von der Leyen alerta de "enorme presión" por aprobar el plan de recuperación de la COVID-19

EFE/EPA/JOHN THYS / POOL

Bruselas, 2 jul (EFE).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, alertó este jueves de la "enorme presión" que el calendario impone a la aprobación del plan de recuperación y el presupuesto comunitario plurianual tras la crisis de la COVID-19, y pidió colaboración de todos los Estados miembros.

"Nuestro éxito no solo depende de la buena dirección de la Presidencia alemana, sino que también requiere que nuestros Estados miembros y partes interesadas vean más allá de unos intereses limitados y se centren en los beneficios de nuestra Unión", indicó Von der Leyen en una rueda de prensa telemática conjunta con la canciller alemana, Angela Merkel.

Los miembros de la Comisión Europea se reunieron hoy por videoconferencia con el Gobierno de Alemania, país que ocupa este semestre la presidencia de turno del Consejo de la UE.

Von der Leyen advirtió de que estos seis meses suponen un "momento crucial" para el futuro de la Unión, y que en ese tiempo urge no solo forjar un acuerdo sobre el fondo de recuperación de 750.000 millones de euros para superar la crisis económica que ha dejado la pandemia de coronavirus y un presupuesto para 2021-2027 de 1,1 billones de euros, según ha propuesto la CE.

"También asegurarnos de que el paquete lo aprueba el Parlamento Europeo", indicó, y de que los principales elementos del fondo sean ratificados igualmente por ciertos parlamentos nacionales.

"Hay una enorme presión de tiempo", enfatizó, y calificó la tarea de "gigantesca".

Von der Leyen destacó que la crisis ha provocado la pérdida de empleo o el debilitamiento de las economías de los Estados miembros, por lo que consideró que "cada día cuenta".

La presidenta comunitaria consideró que, frente a las diferentes posturas entre los países -con especial reticencia a los planes de recuperación por parte de los llamados "austeros" Holanda, Austria, Dinamarca y Suecia-, todos están de acuerdo en que "tenemos una crisis sin precedentes y necesita una respuesta sin precedentes".

Pidió además que los recursos comunitarios que se inviertan en la recuperación sirvan para "modernizar nuestro mercado único, el Pacto Verde contra el cambio climático o la digitalización", detalles que en cualquier caso reconoció que aún deberán ser negociados.

Por su parte, Merkel señaló que Europa está "en la situación más difícil de su historia" y alertó de que el coronavirus aún "no ha desaparecido".

Al mismo tiempo, subrayó que las cifras muestran la necesidad de reactivar la economía europea.