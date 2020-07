Viajeros de España y Portugal podrán entrar sin restricciones en Túnez

Turistas a su llegada al aeropuerto internacional de Enfidha en Sousse (Túnez). EFE/ Mohamed Messara/Archivo

Túnez, 1 jul (EFE).- Los viajeros procedentes de España y Portugal que quieran visitar Túnez no estarán sometidos a ninguna medida preventiva y podrán circular libremente por el país después de que las autoridades locales actualizaran hoy su clasificación de naciones en función del riesgo de contaminación, en la que sin embargo siguen vetados los brasileños y estadounidenses.

Hasta ahora, España se encontraba en la lista "naranja" o nivel medio, junto a otros países de la UE, por lo que sus nacionales estaban obligados a presentar un test PCR negativo, realizado entre tres y cinco días antes del viaje, y alojarse en uno de los hoteles autorizados por el Estado del que no podrían salir a excepción de las excursiones organizadas.

Al término de la primera semana de estancia, los viajeros podían realizar una segunda prueba, que deberán abonar y que, en caso de ser negativa, les permitirá abandonar la cuarentena.

La entrada se mantiene vedada, sin embargo, para los nacionales y residentes de países clasificados como "de alto riesgo", entre los que se encuentra Brasil o Estados Unidos, y sólo se permitirá la repatriación de los tunecinos y residentes en Túnez que deseen regresar de esos países, que deberán respetar dos semanas de cuarentena, la primera en el hotel y la segunda en domicilio.

Según las autoridades tunecinas, la lista, realizada por el Observatorio Nacional de Enfermedades Nuevas y Emergentes, seguirá actualizará de manera semanal conforme a las últimas estadísticas epidemiológicas. La epidemia ha causado en el país magrebí la muerte de 50 personas y 1.175 casos positivos, de los cuales 1.038 se han recuperado hasta el momento.

El pasado 27 de junio, Túnez abrió sus fronteras tras más de tres meses de cierre, excepto con sus países vecinos Argelia y Libia que se encuentran todavía en una fase crítica aunque se prevén acuerdos bilaterales.

Algunos Estados miembros de la Unión Europea comenzaron hoy a reabrir sus fronteras exteriores a los 15 países, incluidos Túnez, Argelia y Marruecos, integrantes de la lista acordada a nivel europeo, mientras que otros mantendrán las restricciones a territorios considerados seguros o permitirán la entrada a terceros que no están en dicho documento.

Tras cinco años de crisis en el sector turístico, que representa al menos el 14 % del PIB del país y del que dependen cerca de 400.00 empleos directos y indirectos, el país logró recuperar el aliento el pasado año con la llegada de nueve millones de turistas.