Venta de armas en EEUU se dispara, incluso para un año electoral

(Bloomberg) -- Los estadounidenses se están apresurando a comprar armas ya que la pandemia de covid-19 y las protestas por la brutalidad policial se suman a la política por la presidencia de EE.UU. y alimentan una demanda sin precedentes.

Las verificaciones de antecedentes de armas de fuego compiladas por el FBI, un indicador de las compras de armas, alcanzaron un récord en junio cuando las protestas callejeras se propagaban por todo Estados Unidos, ampliando el aumento que comenzó en marzo cuando el coronavirus provocó cierres en todo el país.

El auge ha impulsado la cotización bursátil de los fabricantes de armas Smith & Wesson Brands Inc. y Sturm Ruger & Co. después de cuatro años deslucidos para los inversores. Los propietarios de tiendas de armas y los analistas de Wall Street anticipan nuevos aumentos en las ventas, especialmente si las protestas continúan y el contendiente demócrata a la presidencia, Joe Biden, que defiende más restricciones a las armas de fuego, mantiene su liderazgo en las encuestas nacionales frente al presidente Donald Trump.

Las ventas de armas generalmente aumentan el año en que se acude a las urnas para elegir un nuevo presidente, “particularmente en el otoño a medida que nos acercamos a las elecciones”, dijo Peter Keith, analista de Piper Sandler. “Creo que probablemente se verá una fuerte demanda continua en torno a los disturbios civiles y al tema sobre si retirar financiación a la policía en julio y agosto”.

Keith anticipa nuevas alzas bursátiles para los fabricantes de armas, especialmente dada la escasez relativa de valores vinculados a la demanda de armas de fuego. Muchos minoristas han reducido las ventas tras los numerosos ataques armados en Estados Unidos en los últimos años.

La cotización de Smith & Wesson ha aumentado más de un 100% este año, a US$21,95, y subió el miércoles al nivel más alto en casi tres años. Sturm Ruger ha avanzado un 62% al máximo desde 2016. Sturm Ruger no respondió a las solicitudes de comentarios, mientras que Smith & Wesson rehusó hacer comentarios.

Compradores primerizos

Dave Brown, un productor de medios en Dallas, dijo que tomó la decisión de comprar un arma a finales de mayo después de ver a personas rompiendo ventanas en un restaurante cerca de su apartamento. Brown dijo que las manifestaciones duraron hasta las 2:30 am y para el mediodía estaba comprando una pistola de nueve milímetros por US$450 y munición por US$100.

“Este es un momento en el que parece que nadie sabe lo que va a pasar en la ciudad al día siguiente”, señaló Brown, de 41 años. “Por lo que muchas personas no están seguras, muchas tienen miedo”.

Robert Marcus, propietario de Bob’s Gun Shop en Norfolk, Virginia, dijo que las ventas se han triplicado desde mediados de marzo. Estimó que el 35% de las compras son de compradores de armas por primera vez y dijo que sus clientes están preocupados por la crisis del coronavirus, las protestas y la posible legislación de control de armas.

No todos los fabricantes de armas están subiendo en bolsa. Remington Arms Co. se prepara para acogerse al Capítulo 11 de la ley de bancarrotas por segunda vez desde 2018, informó el Wall Street Journal la semana pasada. La compañía está en conversaciones para una posible venta de bancarrota a Navajo Nation, dijo el periódico, citando a personas familiarizadas con el asunto. No hay garantía de que se llegue a un acuerdo.

Remington se ha enfrentado a costosos litigios relacionados con el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en Connecticut en 2012, dijo el periódico. La compañía no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Michael Bloomberg, propietario de Bloomberg LP, la matriz de Bloomberg News, fundó y participa en la financiación de Everytown for Gun Safety, una organización sin fines de lucro que aboga por la verificación universal de antecedentes y otras medidas de prevención de la violencia armada.

Nota Original:Gun Demand Is Off the Charts in U.S. Even for an Election Year

©2020 Bloomberg L.P.