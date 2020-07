Venezuela da marcha atrás y suspende expulsión de embajadora de la UE

SHOTLIST INDEFINIDO2 DE JULIO DE 2020FUENTE: TWITTER / @JORGE ARREAZARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA RESALE / NO RESALE 1. Videografía tuit que dice: "La República Bolivariana de Venezuela y el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea informan en comunicado conjunto, su decisión de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, la cooperación y el diálogo político" BRUSELAS, BÉLGICA30 DE JUNIO DE 2020FUENTE: EBSRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 2. jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell CARACAS, VENEZUELA29 DE JUNIO DE 2020FUENTE: VTVRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 3. Plano medio Nicolás Maduro, presidente de Venezuela BRUSELAS, BÉLGICA30 DE JUNIO DE 2020FUENTE: TWITTER / @JOSEPBORRELLFRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALEUSO EXCLUSIVAMENTE EDITORIAL 4. Plano medio imagen de la bandera de la UE ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Venezuela espera "gestos" de la Unión Europea tras suspender expulsión de embajadoraCaracas, 2 Jul 2020 (AFP) - El gobierno de Venezuela espera "gestos" de la Unión Europea (UE) después de suspender este jueves la expulsión de la embajadora del bloque en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, dijo el canciller Jorge Arreaza.Dar marcha atrás fue "un gesto" para "no entorpecer el diálogo con la Unión Europea y esperamos, pues, que haya también gestos de Europa para tener una posición mucho más objetiva sobre los acontecimientos de nuestro país", declaró el ministro de Exteriores venezolano en una entrevista con la televisora internacional Telesur.Poco antes, un comunicado conjunto de Arreaza y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, anunció que Caracas "decidió dejar sin efecto la decisión" de declarar "persona non grata" a Brilhante Pedrosa.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había dado el lunes 72 horas a la diplomática portuguesa para que abandonara el país en respuesta a nuevas sanciones europeas contra 11 venezolanos por acciones contra la oposición encabezada por el líder parlamentario Juan Guaidó."Los mecanismos de toma de decisiones de la Unión Europea son muy complejos. El alto representante (Borrell) no impone por voluntad propia decisión alguna, sino que él responde al consejo de ministros de la Unión Europea, de los 27 (países del bloque); de manera que son discusiones y debates que deben abrirse (...), pero Venezuela espera que haya algún tipo de gesto que acompañe al que hemos hecho", agregó Arreaza.La UE había pedido el martes al gobierno de Maduro que reconsiderara la expulsión.Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que impuso también un embargo de armas. El bloque europeo ha sancionado a 36 funcionarios venezolanos, a los que prohíbe viajar a su espacio y les congela activos, acusándoles de socavar la democracia y los derechos humanos.Arreaza instó a Europa a "dejar de hacer seguidismo (...) a la estrategia de cambio de gobierno por la fuerza de Washington".Guaidó es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos y varios de Europa.erc/dg ------------------------------------------------------------- Venezuela da marcha atrás y suspende expulsión de embajadora de la UE (oficial)Bruselas, 2 Jul 2020 (AFP) - Venezuela decidió este jueves dar marcha atrás y suspender la expulsión de la embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas tras coincidir con el bloque en que hay que mantener las relaciones diplomáticas, anunciaron en un comunicado conjunto."El gobierno venezolano decidió dejar sin efecto la decisión" de declarar "persona non grata a la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa", reza el comunicado del canciller venezolano, Jorge Arreaza, y el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había dado el lunes 72 horas a la diplomática portuguesa para que abandonara el país en respuesta a nuevas sanciones europeas contra 11 venezolanos por acciones contra la oposición liderada por Juan Guaidó.Sin embargo, la UE había urgido el martes a Caracas a revocar su decisión, advirtiendo a Maduro del consecuente "aislamiento internacional" si se confirmaba la expulsión. El jefe de la diplomacia europea había advertido además con adoptar medidas "de reciprocidad".Tras su conversación, Borrell y Arreaza "coincidieron en la necesidad de mantener el marco de las relaciones diplomáticas, especialmente en momentos en los que la cooperación entre ambas partes puede facilitar los caminos del diálogo político", reza el comunicado.Venezuela se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE, que impuso también un embargo de armas. En paralelo, el bloque busca aliviar la crisis humanitaria en el país y la crisis de refugiados en los países vecinos.Las nuevas sanciones de la UE elevaron a 36 el número de responsables venezolanos a los que prohíbe viajar al bloque y congela sus activos por socavar la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos en este país sumido en una profunda crisis política.tjc/jz