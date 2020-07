Suben acciones en Wall Street tras reporte de empleo

NUEVA YORK (AP) — Los precios de las acciones cerraron el jueves con sólidas ganancias en Wall Street después que los inversionistas vieron con buenos ojos un reporte que reveló que el mercado laboral estadounidense sigue saliendo del cráter causado por la pandemia de coronavirus.

El S&P 500 sumó 0,5%, cerrando con ganancias por cuarta jornada consecutiva. El indicador cerró la semana, reducida por el feriado del Día de la Independencia, con avances del 4%. El compuesto Nasdaq registró un nuevo máximo histórico de la mano del buen desempeño de las compañías tecnológicas. Las empresas energéticas registraron algunos de los mayores incrementos de la sesión, después de que los precios del crudo se fortalecieron ante la esperanza de que una recuperación económica se traduzca en una mayor demanda.

Los avances no fueron inmunes a las inquietudes en torno al brote viral. Las noticias de que Florida registró otro marcado aumento de casos confirmados ayudó a reducir en más de la mitad las ganancias iniciales del S&P 500. El mercado de bonos también envió señales de cautela, con una caída en los rendimientos.

Un repunte reciente de nuevos casos confirmados de coronavirus en Florida, Texas y varios otros estados, ha obligado a algunos gobernadores a frenar la reapertura de sus economías y ordenar nuevos cierres de algunos establecimientos, como bares y restaurantes. Eso ha reducido el optimismo de una recuperación económica relativamente rápida, en particular en los sectores relacionados a los viajes, como las líneas de cruceros.

De cualquier forma, los inversionistas siguen apostando a que se concretará la recuperación, pese al aumento de preocupaciones sobre los nuevos casos.

“En este momento, no veo que se aproxime un brote nacional, no preveo un cierre a nivel nacional”, dijo Brad McMillan, jefe de inversiones en Commonwealth Financial Network. “Los riesgos persisten, pero el mercado, de alguna forma, ya los tiene en cuenta”.

El S&P 500 subió 14,15 enteros para alcanzar 3.130,01. El promedio industrial Dow Jones ganó 92,39 puntos, o 0,4%, y cerró en 25.827,36. El Nasdaq avanzó 53 enteros, o 0,5%, y se ubicó en 10.207,63. El indicador Russell 2000, de pequeñas empresas, sumó 4,55 unidades, o 0,3%, hasta las 1.431,86.

El crudo estadounidense de referencia para entrega en agosto subió 83 centavos y se vendió en 40,65 dólares por barril. La mezcla Brent para entrega en septiembre ganó 1,11 dólares y se ubicó en 43,14 dólares por barril.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cayó de 0,68% a 0,67%.

Los mercados estadounidenses estarán cerrados el viernes por el feriado.