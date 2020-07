Suben a 542 los fallecidos en Honduras por COVID-19 y a 20.262 los contagios

En la imagen, el portavoz del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), Francis Contreras. EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 1 jul (EFE).- La COVID-19 causó la muerte de otras 45 personas en Honduras, con lo que los decesos desde marzo han ascendido a 542, mientras que los contagios ya suman 20.262, informó este miércoles el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

Aunque los fallecimientos no corresponden a un solo día, según explicó el portavoz del Sinager, Francis Contreras, es la primera vez que las pruebas confirman 45 en una sola jornada.

El organismo registró, además, la confirmación de 704 nuevos casos de contagios, entre 1.443 pruebas de laboratorio PCR, lo que elevó la estadística a 20.262.

El departamento de Cortés, en el norte del país, que tiene el mayor desarrollo económico, industrial y comercial, sigue siendo el principal epicentro de la pandemia, seguido de Francisco Morazán, centro, donde se localiza Tegucigalpa.

Este miércoles, Cortés registró 323 nuevos casos de personas que han contraído la COVID-19, seguido de Francisco Morazán, con 122.

Otros departamentos como Yoro, con 66 nuevos casos; Choluteca, con 64, y Atlántida, con 41, siguen teniendo una alta incidencia de casos de la mortal enfermedad.

Cortés también sumó la cifra más alta de muertos, 36 de los 45 registrados por el Sinager, que añadió 63 pacientes recuperados, con los que ya suman 2.123, destaca el informe oficial.

El Sinager informó además de que 1.310 personas permanecen hospitalizadas, de las que 782 presentan un cuadro estable, 471 condición grave y 57 están en unidades de cuidados intensivos.

EVENTUAL CIERRE DE VARIOS MUNICIPIOS

Ante la alta incidencia de casos de COVID-19, que cada día es mayor, las autoridades sanitarias no descartan el cierre total de varios municipios en los que desde hace dos semanas se inició una reactivación económica gradual.

Sobre el tema, incluso hay al menos cuatro municipios cuyas autoridades le han pedido al Sinager el cierre porque la pandemia está dejando muchos contagios y muertos, pero todavía no han recibido respuesta.

Algunos alcaldes aducen que no les autorizan el cierre de su municipio porque los empresarios se oponen, alegando que la actividad económica no se puede paralizar.

Fuentes médicas del departamento de Cortés, también abogan por el cierre total de la ciudad de San Pedro Sula, capital de esa jurisdicción, porque la mayoría de contagios salen de personas que trabajan en parques industriales de maquila (ensambladoras).

El coordinador de Vigilancia frente a la COVID-19 de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, dijo que posiblemente se regrese a la "fase cero" en varios municipios que están en la "fase uno" de la reactivación económica.

Agregó que "es muy importante ver la situación epidemiológica del COVID-19, y que los departamentos que se encuentran en zona roja son productivos y aportan a la sostenibilidad del país".

CONTINÚA EQUIPAMIENTO DE HOSPITALES

El viceministro de Salud, Nery Cerrato, indicó a periodistas que esta semana estarán en funcionamiento los 160 ventiladores mecánicos de alta tecnología que fueron adquiridos por el Gobierno para atender pacientes de COVID-19, y que los primeros 40 ya están prestando servicios en el Hospital Escuela, de la capital hondureña.

Subrayó que los 160 ventiladores mecánicos nuevos fueron recibidos por la Secretaría de Salud y distribuidos en una decena de hospitales a nivel nacional.

Cerrato dijo que "en esta semana estarán funcionando los ventiladores mecánicos" distribuidos en los respectivos nosocomios.

Además, el Gobierno está concluyendo la entrega de más de nueve millones mascarillas entre la población hondureña, compradas durante la pandemia de COVID-19.

Hasta ahora han sido distribuidas cerca de siete millones de mascarillas para que la población prevenga en contagio del coronavirus, señaló el delegado presidencial para la entrega de mascarillas, Max González.