Putin podrá gobernar hasta 2036 tras obtener una victoria aplastante en la consulta constitucional de Rusia

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, muestra su pasaporte a una miembro de la comisión de una mesa electoral local durante la última jornada de votación sobre una serie de reformas constitucionales en Moscú, Rusia, el 1 de julio de 2020. Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Por Andrew Osborn y Vladimir Soldatkin

MOSCÚ, 2 jul (Reuters) - El pueblo ruso abrió la puerta a que Vladimir Putin permanezca en el poder hasta 2036, tras votar abrumadoramente por un paquete de cambios constitucionales que lo permitirán presentarse a las elecciones generales dos veces más, si bien sus críticos sostienen que el resultado es una manipulación a gran escala.

Los resultados oficiales, publicados el jueves tras el recuento del 100% de los votos, mostraron que el exmiembro de la KGB que ha gobernado Rusia durante más de dos décadas como presidente o primer ministro obtuvo con facilidad el derecho a presentarse a dos mandatos de seis años más una vez termine el actual en 2024.

Esto significa que Putin, quien actualmente tiene 67 años, podría gobernar hasta los 83.

La Comisión Electoral Central rusa dijo que el 77,9% de los votos contabilizados en el país más grande del mundo habían dado su apoyo a la introducción de una serie de cambios en la Constitución nacional. Poco más del 21,2% de quienes votaron lo hicieron en contra, dijo el organismo.

Ella Pamfilova, jefa de la comisión, dijo que el proceso de votación fue transparente y que las autoridades habían hecho todo lo posible para garantizar su integridad.

El político de la oposición Alexei Navalny expresó una opinión diferente, calificando la votación de espectáculo ilegítimo e ilegal diseñado para legitimar la presidencia de Putin de por vida.

"Nunca reconoceremos este resultado", dijo Navalny a sus seguidores en un vídeo.

Navalny dijo que la oposición no protestará por ahora debido a la pandemia de coronavirus, pero que lo hará de forma multitudinaria en otoño si no se permite a sus candidatos participar en las elecciones regionales o si sus resultados son manipulados.

"Lo que más teme Putin es la calle", dijo Navalny. "No se irá hasta que empecemos a salir a la calle por cientos de miles o por millones".

Los rusos habían sido animados a respaldar la prolongación del derecho de Putin a permanecer en el poder, descrito por sus críticos como un golpe constitucional, mediante sorteos en los que se ofrecían pisos y una campaña publicitaria que destacaba otras enmiendas constitucionales en el mismo paquete de reformas, como la protección de las pensiones y la prohibición de facto de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Transferencias de pagos únicos de 10.000 rublos (141 dólares) fueron realizadas a las personas con hijos por orden de Putin el mismo día en que la gente se dirigía a los colegios electorales el miércoles, el último día de la votación, celebrada durante siete días para tratar de limitar la propagación del virus.

El residente de Moscú Mikhail Volkov dijo que había votado a favor de las reformas. "Necesitamos cambios radicales y yo estoy a favor de ellos", dijo.

Pero otros se mostraron menos entusiastas.

"No he leído sobre las enmiendas, si soy sincera", dijo Lyudmila, otra votante. "¿Qué sentido tiene votar si ya han decidido por ti. Es así en nuestro país: lee cualquier cosa y vota. Yo he votado."

La participación fue del 65%, dijeron las autoridades electorales.

Putin, el líder más de más larga duración en la historia moderna de Rusia desde el dictador soviético Josef Stalin, no mencionó cómo podrían afectar los cambios a su propia carrera en un discurso pronunciado el martes en la víspera de la votación.

El mandatario ruso dijo que todavía tiene que decidir sobre su futuro. Los críticos, que comparan a Putin con un zar contemporáneo, dicen que están seguros de que se presentará de nuevo, pero algunos analistas creen que puede querer mantener sus opciones abiertas para evitar cualquier posible chasco.

(1 dólar = 70,9075 rublos)

