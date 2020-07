Putin está listo para su próximo acto: Clara Ferreira Marques

(Bloomberg) -- Después de una semana de votaciones, con muchos incentivos para llevar a la gente a las urnas, los rusos han respaldado los cambios a la Constitución que podrían mantener al presidente Vladimir Putin en el Kremlin por más tiempo que Josef Stalin.

Con la mayoría de los recintos contados ahora, la Comisión Electoral Central dice que 78% de los votantes estuvieron a favor y la participación fue del 65%. Es casi demasiado impresionante en vista de la epidemia en curso, la crisis económica y las preguntas sobre los procedimientos de votación, por el genuino respaldo popular que el presidente anhelaba. Esa evaluación puede llevar tiempo.

Más inmediatamente, Putin ha restaurado su condición de miembro permanente, tal vez inescrutable, en la cima del poder. Con sus términos presidenciales restablecidos a cero, tiene todas las opciones abiertas cuando su mandato actual termine en 2024. La Constitución renovada tampoco se detiene allí. Lo arma, incluso cuando su popularidad ha disminuido, con poderes adicionales para dirigir a Rusia cuando se enfrenta a algunos de sus mayores desafíos bajo su liderazgo. También sugiere que no cree que su próxima década sea la más fácil.

El Kremlin se ha preocupado durante mucho tiempo por la sucesión, y con razón. Cuando el tiempo comienza a agotarse para los líderes autoritarios, las élites que los apoyan se inquietan, los posibles sustitutos se disputan la posición y el sistema comienza a parecer frágil. No es casualidad, como hemos escrito antes, que Putin apresurara a los ciudadanos a las urnas.

Desde el momento en que fue reelegido hace dos años, había tres opciones: renunciar con gracia al final de su mandato, elegir un reemplazo maleable o encontrar una manera de permanecer. El primero siempre fue inverosímil. La descripción de Putin en un documental hagiográfico emitido antes de que la votación sugiere que ve la transferencia del poder como una distracción innecesaria. Necesitamos trabajar, le dice al entrevistador, no buscar sucesores. La segunda alternativa no era más probable: Putin, después de todo, era el reemplazo escogido por Boris Yeltsin. En la vecina Kazajstán, a Nursultan Nazarbayev le resulta difícil retener el control una vez fuera de la presidencia, al igual que a otros.

Eso dejaba la tercera opción, ajustar las reglas, como en el caso de Xi Jinping, después de que China aboliera los límites de mandato en 2018, o el del azerbayano Ilham Aliyev. La votación que culminó el miércoles, a favor de la revisión integral de la Constitución, formalizó que Putin pueda permanecer nuevamente en el Kremlin, o abandonarlo y adoptar un rol de padre de la nación, como la dirección del recientemente vigorizado consejo de estado, un órgano asesor. Es importante destacar que, aunque ha señalado que se quedará, no ha confirmado que lo hará y, si es así, cómo. Al mantener a todos adivinando, hace que sea casi imposible para los oligarcas que buscan rentas o sus posibles rivales posicionarse para lo que viene después.

Pero todo el ejercicio no fue solo para salvar a Putin de ser considerado incapacitado.

La Constitución de Yeltsin de 1993, presentada en un momento de intensa lucha política, era contradictoria y enredada. También fue la Constitución más liberal y pluralista de Rusia, y alentaba la esperanza. El documento de 2020, no. En cambio, prepara al hombre en el cargo superior para administrar Rusia en un entorno potencialmente más hostil. Hasta la fecha, la capacidad de Putin para gobernar el país se ha visto respaldada por el crecimiento económico, la caída de la inflación, los altos precios del petróleo y, durante un período a partir de 2014, por la ola de apoyo popular a su movimiento en Crimea. Sin embargo, el efecto de esa secuencia de eventos extraordinarios está disminuyendo, dice Sam Greene, director del Instituto de Rusia en King’s College de Londres.

Si bien muchas de las enmiendas contradicen directamente el espíritu del documento de Yeltsin, en parte tratan de complacer a varios electores, desde los nacionalistas hasta la Iglesia ortodoxa rusa. Ayudan a camuflar la pequeña cuestión de permitir que Putin gobierne potencialmente hasta que tenga 83 años. Como señala Ben Noble, de University College London, no todas las medidas son completamente nuevas, solo nuevas en la Constitución.

Sin embargo, una presidencia fuerte se ha convertido en una superpresidencia. Putin obtiene una mayor capacidad de interferir con el poder judicial al destituir a los jueces. Obtiene un veto más fuerte para bloquear la legislación. Obtiene inmunidad de enjuiciamiento. Eso coincide con los esfuerzos en curso en otros lugares para reforzar el control sobre todo, desde los medios al escenario del teatro.

Puede que necesite todo eso si la decepción popular aumenta más rápido que el crecimiento económico.

Algunos de los esfuerzos anteriores del gobierno a prueba de crisis han trabajado para evitar lo peor de esta recesión, incluido el mantenimiento de la deuda pública baja y las reservas extranjeras altas. La recesión parece menos profunda de lo que se temía.

Pero la recuperación será lenta y dolorosa. La pérdida de empleos se ha disparado. Se espera que las bancarrotas corporativas aumenten cuando se levante una moratoria en octubre. La epidemia, por su parte, no ha disminuido por completo: Rusia sigue registrando más de 6.500 nuevos casos al día.

En su próximo acto, Putin seguirá priorizando la estabilidad y seguramente volverá a sus proyectos nacionales por US$400.000 millones. Eso no solucionará la necesidad de más innovación y empresa, el impacto de un precio del petróleo débil o el aislamiento internacional, que probablemente aumentarían en caso de una victoria presidencial de Joe Biden en EE.UU. Los nuevos poderes de Putin al menos mantendrán a sus críticos a raya.

