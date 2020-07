Presión a las redes ante los discursos de odio y otros seis clics tecnológicos

Un hombre pasa corriendo por la tienda insignia de Microsoft que cerró las puertas en la Quinta Avenida después de los saqueos y disturbios durante las protestas en Nueva York (EEUU), por la muerte de George Floyd. EFE/JASON SZENES

Bogotá, 2 jul (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1. El boicot publicitario a las redes sociales

Organizaciones de defensa de los derechos civiles en EE.UU. adelantan un boicot publicitario contra varias redes sociales, que ha tenido el apoyo explícito o implícito de firmas como Coca-Cola, Verizon, Adidas, Ford y el grupo británico-holandés de productos de consumo Unilever (uno de los mayores anunciantes del mundo) para que Facebook, Instagram o Twitter hagan mejoras para combatir los discursos de odio y la desinformación.

2. Usuarios de Instagram podrán ver dos filas de las "stories"

Instagram está probando una nueva funcionalidad en sus "stories" (historias), la herramienta que permite publicar fotos y videos por un tiempo de 24 horas, en la que sus usuarios podrán ver dos filas de las historias que han sido publicadas más recientemente, y no una en la parte superior como era lo habitual. Además, esta red socila prevé introducir un botón para poder hacer clic en "ver todas las historias".

3. WhatsApp aumenta herramientas para las videollamadas grupales

La popular plataforma de mensajería WhatsApp, propiedad de Facebook, ha ido introduciendo nuevas herramientas para las videollamadas en grupo, en las que ya pueden estar hasta ocho contactos, como un icono de video en los chats grupales para acceder de forma más fácil. La plataforma también implementará códigos QR para que los usuarios puedan agregar a un nuevo contacto y no solo a través del ingreso manual del número.

4. "Cyberpunk 2077" aumenta la expectativa de sus jugadores

El estudio polaco CD Projekt Red, responsable del desarrollo de "Cyberpunk 2077", anunció que el lanzamiento del videojuego se aplazó para noviembre de este año. Sin embargo, con el objetivo de mantener la expectativa, el estudio creó el "Night City Wire", una serie de streams, con los que se lanzarán periódicamente novedades sobre ese juego de rol.

5. Microsoft cierra todas sus tiendas físicas en el mundo

Microsoft cerrará de forma permanente todas sus tiendas físicas en el mundo, lo que calcula que tendrá un costo de aproximadamente 450 millones de dólares en los próximos días. La firma propietaria del sistema operativo Windows, con 83 tiendas físicas en todo el planeta, señaló, sin embargo, que los trabajadores de venta al por menor "seguirán sirviendo a los clientes" desde las oficinas y llevando a cabo ventas, ayuda técnica y formación de forma remota.

6. Róvers de la NASA tendrán autonomía en misiones de búsqueda de vida

La NASA quiere dejar en manos de los computadores de sus vehículos de exploración espacial, conocidos como róvers, la toma de algunas decisiones en sus misiones de búsqueda de vida en otros planetas. La decisión se tomó tras las pruebas realizadas con inteligencia artificial, que ha sido capaz de identificar en rocas distintos rasgos distintivos de vida, mediante un algoritmo con un 94 % de acierto, algo que esperan mejorar para 2023.

7. Unas 53,6 millones de toneladas de basura electrónica en 2019

En 2019 se acumuló la cifra récord de 53,6 millones de toneladas de basura electrónica, el equivalente a 350 navíos del tamaño del transatlántico Queen Mary. La Universidad de las Naciones Unidas (UNU) indicó en un informe que el dato representa un aumento del 21 % con respecto a la generada hace cinco años y, si no se toman medidas urgentes, para 2030 la cantidad anual de basura electrónica sumará 74 millones de toneladas.