Planta nuclear iraní sufre incendio, no se reportan víctimas: funcionarios

Por Parisa Hafezi

DUBÁI, 2 jul (Reuters) - Las instalaciones de la planta nuclear iraní de Natanz fueron escenario de un incendio, pero no hubo víctimas y el lugar está operando con normalidad, dijeron funcionarios locales el jueves.

La Planta de Enriquecimiento de Combustible de Natanz, la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán, es una de las varias que supervisa el organismo nuclear de Naciones Unidas en el país.

La Organización de la Energía Atómica de Irán reportó inicialmente que había ocurrido "un incidente" en la planta, ubicada en la provincia central de Isfahan. Más tarde publicó una foto de un cobertizo a nivel del suelo afectado parcialmente por un incendio.

"Estamos investigando los daños en el cobertizo. No estaba activo, no tenía material radiactivo ni personal", dijo el portavoz de la organización, Behrouz Kamalvandi, en la televisión estatal. "No hubo interrupciones en los trabajos en el lugar de enriquecimiento ni daños en el lugar".

El gobernador de la ciudad de Natanz, Ramazanali Ferdosi, dijo que el incidente provocó un incendio, pero no entregó detalles sobre la causa, según la agencia de noticias Tasnim. Expertos de la Organización de la Energía Atómica están investigando.

Algunos expertos no descartaron la posibilidad de un sabotaje por la importancia de la planta de Natanz.

"Considerando que este autodenominado incidente ocurrió pocos días después de la explosión cerca de la base militar de Parchin, no se puede descartar la posibilidad de un sabotaje", dijo un exfuncionario nuclear iraní a Reuters.

El viernes pasado se registró una explosión en el este de Teherán, cerca de un importante complejo militar. Las autoridades dijeron que la causa fue la filtración de un tanque en una instalación de almacenamiento de gas en una zona pública.

(Reporte adicional de Francois Murphy en Viena; escrito po Parisa Hafezi; editado en español por Carlos Serrano)