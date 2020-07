Perú supera los 10.000 muertos por covid-19 tras fin del confinamiento

Perú sobrepasó el jueves los 10.000 muertos por coronavirus, mientras los hospitales estaban al borde del colapso, un día después de iniciar un desconfinamiento gradual para reactivar su semiparalizada economía.

Los decesos por covid-19 subieron a 10.045, un alza de 185 en las últimas 24 horas, mientras que los contagiados se elevaron a 292.004, tras sumar 3.527 nuevos casos, según el último balance del ministerio de Salud.

Los pacientes recuperados también aumentaron y ahora son 182.097 (+3.852), pero los hospitales están saturados con 11.179 enfermos de coronavirus, según el balance.

- Terapia respiratoria -

En la unidad de cuidados intensivos del hospital Sabogal del Callao, la ciudad portuaria contigua a Lima, unos 30 pacientes con covid-19 luchaban este jueves por recuperarse con fisioterapia cardiorrespiratoria, observaron periodistas de la AFP.

Médicos y fisioterapeutas, con trajes celestes de seguridad, ayudaban a algunos pacientes que dejaron el ventilador a respirar sin ayuda de oxígeno.

“Cuando llegué (al hospital) no me acuerdo muy bien, cuando estaba acá me faltaba la respiración y me pusieron el oxígeno, tres veces me han puesto y ya podía respirar mejor. Ahora ya estoy respirando bien”, dijo llorando a la AFP la paciente Teresa Ponce.

"Las terapias sirven para que puedan toser, poder desplazarse y eso asegura a que no vuelva ser entubado. Luego se le hace la fisioterapia motora para que pueda comer y moverse. Ellos salen muy débiles de UCI porque están sedados", dijo a la AFP Diana Ponce, encargada de la fisioterapia cardiorrespiratoria del hospital.

Pacientes más graves estaban conectados a tanques de oxígeno y algunos pacientes estaban en camillas cubiertas por micas transparentes.

"Tratamos de no solo darles la parte de salud, sino la parte espiritual, la parte humana", dijo a la AFP la enfermera jefe, Roxana Fuentes.

Paralelamente, el ministerio de Salud lanzó una convocatoria para contratar a 825 médicos y otros profesionales “para la prevención, atención y control de la pandemia”.

Es la segunda convocatoria similar desde que se decretó la emergencia sanitaria el 16 de marzo.

- Fallece prominente líder indígena -

Entre los muertos por coronavirus en Perú figura el líder indígena awajún Santiago Manuin, de 63 años, fallecido el miércoles en un hospital y ganador en 1994 del premio español Reina Sofía por su cruzada en defensa de la Amazonía y los derechos humanos.

Durante la visita del papa Francisco a Perú en 2018, Manuin fue el encargado de entregarle una corona de plumas en una reunión con indígenas en la región amazónica de Madre de Dios.

Otro famoso entre las víctimas es el payaso 'Chupetín' (William Rojas), de 45 años, sepultado este jueves en un ataúd multicolor en la ciudad andina de Huancayo. Con el confinamiento nacional, había tenido que dedicarse a vender frutas, hasta que enfermó.

Además, la pandemia ha matado a 71 médicos y 153 policías peruanos, según las autoridades y gremios.

Perú ha superado a España e Italia en cantidad de casos confirmados de coronavirus y se ubica en sexto lugar global.

Además, es el segundo país en América Latina en casos detrás de Brasil y tercero en total de decesos, después del gigante sudamericano y México.

- "El virus continúa" -

La cuarentena fue levantada el miércoles en 18 de los 25 departamentos de Perú, entre ellos Lima, donde el coronavirus está "descendiendo", según el gobierno, a pesar de acumular el 70% de los casos del país.

En una capital de 10 millones de habitantes famosa por su caótico tráfico, buses y minibuses volvieron a circular llenos de pasajeros, aunque todos llevan mascarillas, como dispuso el gobierno.

El confinamiento continúa en siete regiones, en las que viven seis millones de los 33 millones de peruanos.

Con el desconfinamiento, el gobierno busca un equilibrio entre la salud de las personas y la economía, que se halla en cuidados intensivos tras caer 13,1% en el primer cuatrimestre.

Sin embargo, el presidente Martín Vizcarra pidió a los peruanos que no bajen la guardia, pues "el virus continúa en medio de nosotros".

