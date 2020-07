Perú supera 10.000 decesos, pero baja a menos 100.000 casos activos de COVID

Las cifras ofrecidas por el Ministerio de Salud señalaron que Perú tiene actualmente 99.862 casos activos de la enfermedad, para un total de 292.004 infectados desde que se reportó el primer caso, el pasado 6 de marzo. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 2 jul (EFE).- El Gobierno de Perú recordó este jueves a los ciudadanos que la epidemia de la COVID-19 "no caduca por un decreto supremo", cuando se ha cumplido el segundo día del fin de la cuarentena total en el país con el reporte de más de 10.000 fallecidos y menos de 100.000 casos activos de la enfermedad.

En ese contexto, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, advirtió que se pueden "poner policías, militares y gobierno local, pero si la gente no entiende" y desacata las medidas sanitarias, se van a "tener dificultades y puede considerarse un rebrote" de la enfermedad, que comienza a tener un lento descenso en el país.

"El virus no caduca por un decreto supremo o por un decreto de urgencia, el virus está en la calle. Entonces depende de cada uno, no hay que agolparse o subirse a la loca (al transporte público) como era antes. Es un tema de responsabilidad y conciencia social", enfatizó Rodríguez tras visitar una estación del Metro de Lima.

MENOS DE 100.000 CASOS ACTIVOS

Las cifras ofrecidas este jueves por el Ministerio de Salud señalaron que Perú tiene actualmente 99.862 casos activos de la enfermedad, para un total de 292.004 infectados desde que se reportó el primer caso, el pasado 6 de marzo.

Aunque este último informe sumó 3.527 nuevos detectados, en el mismo lapso fueron 3.852 las personas que recibieron el alta en un centro médico o cumplieron con su cuarentena domiciliaria, una tendencia que se mantuvo por sexto día consecutivo en el país

De esa manera, el total de altas médicas llegó a 182.097, mientras que se reportaron otros 185 fallecidos, con lo que el total de decesos ascendió a 10.045 desde el inicio de la epidemia.

Los pacientes hospitalizados actualmente son 11.179, al sumarse 71 más, y 1.220 de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos (UCI), con respiración mecánica.

En las últimas horas se tomaron otras 20.892 muestras, entre rápidas y moleculares, con lo que el total de test para detectar la enfermedad, entre rápidos y moleculares, se elevó a 1.720.261.

ACTITUD IRRESPONSABLE

En ese escenario, Rodríguez cuestionó la actitud "irresponsable" de muchas personas durante las primeras horas del fin de la cuarentena nacional, que se prolongó durante 107 días y desde el 1 de julio se mantiene de manera total en 7 de sus 25 regiones.

Remarcó que, a pesar del término de la restricción, los ciudadanos solo deben salir de sus casas para cumplir actividades estrictamente necesarias y siempre con respeto al distanciamiento físico, el uso de mascarillas y el lavado constante de manos.

El ministro dijo esto después de que medios locales mostraran grandes aglomeraciones de personas que pugnan por tomar el transporte público, ingresar a centros comerciales y salen en grupos por Lima, la ciudad más impactada por la epidemia, con más de 160.000 casos totales y 4.650 fallecidos, hasta el momento.

Rodríguez también criticó que muchos ciudadanos hayan desacatado el toque de queda, que aún se mantiene vigente desde las 22:00 horas hasta las 04:00 horas del día siguiente, y anunció que las fuerzas de seguridad van "a actuar con firmeza" y serán "inflexibles" para hacer cumplir esa restricción.

EVALUACIÓN DE DECISIONES

Al respecto, el ministro de Defensa, Walter Martos, informó que el Ejecutivo evalúa las últimas medidas adoptadas y los efectos que tendrán ante la pandemia y dijo que, si es necesario, se volverán a imponer restricciones.

"No descartamos ninguna medida, si se tiene que volver a medidas restrictivas, lo vamos a tener que hacer", enfatizó.

Martos agregó que las Fuerzas Armadas seguirán desplegadas junto con la Policía Nacional en los lugares de mayor aglomeración para garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria y el distanciamiento obligatorio.

"Como ciudadanos debemos entender que continuamos con la pandemia y absolutamente todos tenemos la responsabilidad de guardar el distanciamiento social", enfatizó.

ACCIONES URGENTES

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo exhortó este jueves al Ejecutivo a implementar un plan urgente para ampliar el servicio de transporte urbano y racionalizar su uso, para garantizar la salud de los ciudadanos y evitar un incremento de los contagios.

Recomendó que se permita que vehículos de transporte especial e interprovincial brinden transporte urbano y que se incremente el sistema especial del Metropolitano, con el objetivo de aumentar la flota de vehículos y descongestionar el transporte público.

La Defensoría también pidió que se establezcan horarios escalonados de ingreso a los centros de trabajo, que las entidades públicas y empresas particulares contraten el servicio de transporte exclusivo para su personal y que se refuerce el trabajo remoto.

VACUNACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE

Por su parte, el ministro de Salud, Víctor Zamora, destacó que Perú se ha convertido en el primer país de Latinoamérica que vuelve a vacunar durante la pandemia a la población más vulnerable contra enfermedades no relacionadas con la COVID-19.

El ministro recordó que la llegada de la COVID-19 "afectó el primer nivel de atención" porque "todos los esfuerzos se centraron para aumentar las camas en los nosocomios", lo que "permitió salvar la vida de más de 100.000" personas.

En ese nueva etapa, se llevarán "los servicios de salud donde viven los ciudadanos, mediante telemedicina, receta electrónica" y también se instalarán 1.250 puntos en establecimientos de salud para detectar y hacer seguimiento de casos del coronavirus, dijo.