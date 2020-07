Netflix pondrá fin a la premiada serie "The Kominsky Method" de Michael Douglas

En la imagen, el actor, Michael Douglas. EFE/EPA/NINA PROMMER/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 2 jul. (EFE).- La premiada serie protagonizada por Michael Douglas, "The Kominsky Method", llegará su fin con una tercera temporada en Netflix tras ganar el Globo de Oro a la mejor comedia e interpretación masculina -para Douglas-.

La plataforma de "streaming" anunció este jueves la decisión de terminar con esta producción, cuyo rodaje está pausado por el coronavirus.

Desde su estreno, "The Kominsky Method" recibió buenas críticas, con dos Globos de Oro y tres nominaciones a los Emmy para esta historia en la que Douglas interpreta a un actor retirado que se gana la vida como un reconocido profesor de interpretación.

Alan Arkin, Sarah Baker y Nancy Travis comparten el reparto junto al veterano actor, quien este año despidió a su padre Kirk Douglas, fallecido a los 103 años la misma semana de entrega de los Óscar y celebrado como uno de los últimos supervivientes del Hollywood dorado.

El anuncio del final de la serie no se produce por un desgaste de audiencia o popularidad, pues entra en la estrategia de Netflix de no prolongar excesivamente sus formatos más reconocidos y apostar por una emisión más corta.

Por ejemplo, ayer se confirmó el final de "Ozark", la ficción sobre narcotraficantes que ha recibido aclamo general en su tercera temporada y cerrará una cuarta tanda de episodios que se dividirá en dos partes de siete capítulos cada una.

También esta primavera se estrenó la última temporada de "13 Reasons Why", un drama muy popular en Netflix producido por Selena Gómez.

Por el parón que ha supuesto la pandemia del coronavirus en los rodajes, no se espera que ningún estreno llegue antes de mediados de 2021.