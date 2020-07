McDonald’s suspende apertura de servicio en restaurantes en EEUU

(Bloomberg) -- McDonald’s Corp. va a suspender la reanudación de todos los servicios de comida en sus establecimientos de EE.UU. ante el repunte del coronavirus en zonas de todo el país.

El cese se aplicará durante 21 días, dijo la cadena de comida rápida en una carta interna a la que tuvo acceso Bloomberg. Los establecimientos que ya han reanudado los servicios deben consultar las recomendaciones de las autoridades locales y de los estados, según la carta, que fue firmada por Joe Erlinger, presidente de McDonald’s en EE.UU. y Mark Salebra, responsable de la Alianza de Liderazgo de Franquiciados Nacionales.

Las empresas de todo el país están reconsiderando sus planes de reapertura a medida que aumentan los casos de coronavirus en estados como Texas, Arizona y California. Las compañías deben realizar un cálculo difícil entre garantizar la seguridad de clientes y del personal a la vez que generan suficientes ingresos para mantenerse a flote.

El periódico Wall Street Journal informó previamente sobre el cese de la reapertura.

