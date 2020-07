Los seis positivos al COVID-19 del FC Dallas encienden las alarmas en la MLS

En la imagen, el comisionado de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) estadounidense, Don Garber. EFE/Giorgio Viera/Archivo

Houston (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Los directivos de la Liga Profesional de Fútbol (MLS) de Estados Unidos recibieron este miércoles la peor noticia al confirmarse que seis jugadores del FC de Dallas, equipo que ya se encuentra en la "burbuja" de Orlando (Florida), habían dado positivo al COVID-19.

El hecho se da cuando apenas faltan siete días para que de comienzo el torneo de preparación para posteriormente reanudar la competición de la temporada regular que fue suspendida el pasado 12 de marzo por causa del coronavirus.

De los seis positivos, cuatro habían dado en las pruebas que se les realizó a la expedición del equipo tejano antes de salir de Dallas y los otros cuando ya estaban en Orlando.

Ahora todo el equipo se encuentra en cuarentena en el hotel de Orlando, donde se hospedan y sin opción de tener ningún tipo de actividad, por lo que su preparación de cara a competir ha quedado interrumpida.

También tendrán que someterse de nuevo a más pruebas y hasta que no se conozcan los resultados no podrán abandonar las habitaciones del hotel.

Inclusive surgieron los rumores de que toda la delegación del FC Dallas había sido enviada de regreso a su casa, algo sobre, hasta el momento, la MLS no ha querido hacer ningún comentario.

"Al recibir la prueba COVID-19 positiva, los seis jugadores inmediatamente participaron en una evaluación clínica realizada por un proveedor de atención médica y fueron trasladados al área de aislamiento del hotel", explicó la MLS en un comunicado.

Después la MLS aportó la información relacionada con el protocolo de seguridad que deben tener todo el equipo para evitar que el contagio se extienda.

"Mientras están en aislamiento, las personas se comunican diariamente y reciben atención remota de un proveedor de asistencia médica, incluido el control de los síntomas y las pruebas de seguimiento periódicas".

MLS también dijo que ningún otro miembro de la delegación de MLS en el hotel anfitrión dio positivo, y que ningún otro club ha estado en contacto con la delegación de FC Dallas desde que llegó a Florida.

Tres jugadores del FC Dallas ya habían dado positivo por coronavirus antes de que el equipo se fuera a Florida.

MLS ha estado probando a individuos de las diferentes delegaciones de equipos que han llegado a Florida, realizando 392 pruebas, con los seis casos positivos antes mencionados, suficientes para comprobar que mantener el torneo limpio de casos del coronavirus ya se ha convertido en un auténtico "imposible".

Hasta ahora, seis equipos, los San Jose Earthquakes, Orlando City SC, Minnesota United, FC Dallas, Columbus Crew y FC Cincinnati, habían llegado a Florida.

El FC Dallas llegó a Orlando el pasado viernes e inmediatamente los jugadores se sometieron a las pruebas de coronavirus exigidas nada más entrar en el hotel.

Expertos médicos aseguran que los casos de contagio del FC Dallas se pueden convertir en el caballo de troya que ha entrado en la "burbuja" de Orlando y que de no eliminarse puede generar graves problemas a la MLS y al futuro de la competición.

Los jugadores, al margen de los resultados que den las pruebas, no van a salir con confianza al campo y buscarán el mínimo de los riesgos a la hora de tener que presionar en las acciones que deben hacer contacto con el rival.

Varios jugadores de la MLS ya han manifestado que el ambiente no es el más indicado para competir en plenitud, pero estaban dispuestos a trabajar de acuerdo a las circunstancias que toca vivir debido a la pandemia del coronavirus.

Este miércoles también llegaron a la "burbuja" de Orlando los equipos del Chicago Fire FC y del Inter Miami FC para encontrarse con un ambiente cargado de "preocupación" y con muchas interrogantes que resolver sobre el futuro de la competición.

De momento y de acuerdo a varias fuentes periodísticas, en la "burbuja" de Orlando, montada por la MLS, se habla de todo lo relacionado con el coronavirus y para nada del aspecto futbolístico.

Sonia Salazar