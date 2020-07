Los Lakers no buscarán el reemplazo a Howard y confían que viaje a Orlando

EFE/EPA/TANNEN MAURY SHUTTERSTOCK/Archivo

Los Angeles (EE.UU.), 1 jul (EFE).- La incógnita sobre el futuro del veterano pívot Dwight Howard con Los Angeles Lakers sigue sin resolverse de cara al reinicio de la temporada regular, aunque el equipo angelino ya confirmó este miércoles que no le buscará reemplazo.

El entrenador de los Lakers, Frank Vogel, fue el que anunció la decisión del equipo, que ya contrató al veterano escolta JR Smith, amigo del alero LeBron James y excompañero con los Cavaliers de Cleveland, para que ocupe el puesto de Avery Bradley, que no estará con el equipo en la "burbuja" de Orlando por motivos familiares.

Vogel, que ofreció una videoconferencia con periodistas antes del comienzo del campo de entrenamiento "previo" de los Lakers compuesto por sesiones individuales para luego viajar a Orlando a partir de la próxima semana, reiteró el compromiso del equipo con Howard.

"Hemos estado en comunicación con Dwight (Howard) todo el tiempo con llamadas telefónicas de apoyo y mensajes de texto", informó Vogel. "Todavía no sabemos cuál será el nivel de participación. Él quiere jugar. Esperamos que pueda unirse a nosotros".

Howard está actualmente con su familia en Georgia, donde cumple la cuarentena de la NBA y el protocolo de prueba requerido de todos los jugadores que participarán en Orlando.

David, el hijo de 6 años de Howard, está bajo su cuidado. La madre de David, Melissa Ríos, murió de un ataque epiléptico el pasado 27 de marzo en su casa en Calabasas (California).

Howard no solo hace malabares con sus responsabilidades como padre con la preparación para el final de la temporada, sino que también se ha visto profundamente afectado por la muerte de George Floyd y la protesta social que ha ha surgido por todo el país, según el agente del pívot All-Star, Charles Briscoe.

"El baloncesto, o el período de entretenimiento no es necesario en este momento y solo será una distracción", declaró Howard, el pasado mes, en un comunicado emitido a CNN a través de Briscoe.

El vicepresidente de operaciones de baloncesto y gerente general de los Lakers, Rob Pelinka, declaró a los periodistas esta semana que el equipo está trabajando con Howard, Briscoe, la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto en la manera de encontrar un camino viable en el caso del tres veces ganador del premio Defensivo del Año y su presencia en Orlando.

Los 22 equipos que participaron en el reinicio debían presentar a la liga su lista de grupos de viaje de 36 personas, incluida su lista de hasta 17 jugadores, para este miércoles.

Vogel destacó que "no tenemos ninguna intención" de mantener a Howard fuera de la lista de los Lakers.

"Tiene una circunstancia atenuante en la que está trabajando con la liga en términos de cómo será en última instancia", comentó Vogel. "Pero mantenemos la esperanza y somos optimistas que al final Howarl pueda estar con nosotros en Orlando".

Howard, de 34 años, 16 como profesional de la NBA, comenzó su carrera en el 2004 con los Magic de Orlando, con quienes jugó ocho temporadas y los llevó una vez a las Finales (2009), que perdieron 4-1 ante los Lakers, equipo que luego logró sus servicios tras completar un traspaso, en el 2012.EFE

