Los casos de trata de personas en Guatemala aumentaron un 26,69 % en 2019

En la imagen, el ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas (c). EFE/Edwin Bercián/Archivo

Guatemala, 1 jul (EFE).- Guatemala detectó un total de 596 casos de posibles víctimas de trata de personas en 2019, lo que significó un aumento del 26,69 por ciento en relación a los registros identificados el año anterior, 2018, según un informe difundido este miércoles por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

De las posibles víctimas identificadas por el Ministerio Público (Fiscalía) en el documento elaborado por la PDH, 391 fueron mujeres y 205 hombres. Además, 199 fueron menores de edad, es decir, el 33 por ciento de las víctimas.

La PDH subrayó que, de los menores de 18 años, 63 fueron niñas, 33 niños, 88 mujeres adolescentes y 15 hombres adolescentes.

El país centroamericano identificó durante el año pasado la activación de 6.590 alertas Alba-Kenneth, un instrumento para la búsqueda de la niñez desaparecida, de las cuales aún siguen activas 1.609 alertas. La PDH precisó que, de las alertas que fueron desactivadas, en 53 de estas "existió la posibilidad de trata de personas, principalmente de mujeres de entre 14 y 15 años".

La entidad garante de los DD.HH. en el país centroamericano registró 23 denuncias relacionadas a la posible trata, aunque dos de estas estaban vinculadas a procedimientos administrativos migratorios.

La Defensoría de las Personas Víctimas de Trata de la PDH recordó que en 2019 el Departamento de Estado de Estados Unidos sostuvo que Guatemala "no cumple plenamente las normas mínimas para la eliminación de la trata", aunque reconoció que el país "realizó importantes esfuerzos en general en comparación con el periodo del informe anterior".

Este esfuerzo le valió a Guatemala ascender un nivel en la Lista Especial de Vigilancia estadounidense y pasó del tercero (y peor) al segundo, que, si bien este implica que no cumple esos estándares mínimos para combatir la trata, afirma que sí está trabajando de forma "significativa para cumplirlos".

El nivel tres, en cambio, se registran a los países que no toman medidas para recudir este flagelo y estos pueden estar sujetos a determinadas sanciones.

El ombudsman guatemalteco, Jordán Rodas, aseguró durante la transmisión virtual en la que la entidad de DD.HH. presentó el informe que el delito de la trata además "es una violación grave de los derechos humanos" y aunque subrayó la mejora en cuanto a la denuncia de las personas, ello "no es suficiente" y aún hay "barreras que ir rompiendo", concluyó.

Guatemala es, según organismos internacionales, uno de los 15 países más violentos del mundo.