Los campeones, los Nacionales de Washington, iniciarán la pretemporada con varios cambios

En la imagen, el jardinero derecho de los Nacionales de Washington, Adam Eaton. EFE/TANNEN MAURY/Archivo

Washington, 1 jul (EFE).- Los campeones defensores de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington, se preparan para iniciar los campamentos de entrenamiento, a partir del viernes, teniendo cambios importantes en su roster.

La lista de los Nacionales y la alineación proyectada se verán muy diferentes cuando el Campamento de Verano abra el viernes desde la última vez que el equipo estuvo en West Palm Beach (Florida), el pasado marzo.

Lo anterior debido a que los peloteros Joe Ross y Ryan Zimmerman eligieron no jugar en la temporada del 2020, marcando la primera en la historia de los Nacionales sin el veterano jugador de cuadro de 15 años de experiencia en las mayores.

En el cuadro de lanzadores, Ross se había convertido en el favorito para el quinto puesto antes de elegir no jugar.

Ross logró efectividad de 0.00 en sus dos primeras salidas de primavera.

Los Nacionales, que llevaron a 36 lanzadores en su grupo original de 60 jugadores, podrían ir en diferentes direcciones luego de la decisión de Ross, quien estaba compitiendo para comenzar sus labores con sus compañeros diestros Erick Fedde y Austin Voth.

Los Nacionales podrían alternar entre los dos, o agregar un tercer lanzador, desde dentro de la organización o que llegue mediante algún traspaso.

El equipo también podría reducir su rotación a cuatro lanzadores titulares como son Max Scherzer, Stephen Strasburg, Patrick Corbin y el venezolano Aníbal Sánchez.

Lo cual crearía la oportunidad de utilizar a Voth y Fedde fuera del bullpen, pero también se sumaría a la carga de trabajo de un equipo de lanzadores que trabajó 153 entradas la postemporada pasada.

En la antesala, los Nacionales le dieron a Carter Kieboom la oportunidad de ganar el trabajo inicial de tercera base, que quedó vacante cuando el toletero estadounidense de origen mexicano Anthony Rendon firmó con los Angelinos de Los Ángeles en la agencia libre, para la temporada 2020.

Los Nacionales le dieron profundidad a su bullpen durante la temporada baja al volver a firmar al derecho Daniel Hudson y agregar al también diestro Will Harris en la agencia libre para unirse al zurdo Sean Doolittle.

El trío tiene 26 años de experiencia combinada en equipos de las Grandes Ligas.

Dentro de los bateadores designados, los Nacionales no ingresaron al Entrenamiento de Primavera, necesitando un bateador designado todos los días, pero una nueva regla universal lo ha incluido en su lista de verificación del Campamento de Verano.

La novena tiene múltiples opciones, pero la organización construyó el equipo para la versatilidad defensiva.

El candidato destacado es Howie Kendrick. El héroe de los playoffs de 2019 logró .344 / .395 / .572 con 17 jonrones y 62 carreras impulsadas en 370 apariciones en el plato el año pasado.

Uno de sus jugadores clave es el dominicano Juan Soto, de 21 años, que se reporta listo para llevar el impulso de su segunda temporada como profesional.

El jardinero izquierdo culminó el año pasado con tres cuadrangulares y siete carreras impulsadas en el Clásico de Otoño, convirtiéndolo en el jugador más joven en la historia de las Grandes Ligas en obtener un trío de cuadrangulares en la Serie Mundial.

En 12 partidos, bateó .280 / .471 / .640 con 1.111 OPS, dos jonrones, siete carreras impulsadas y dos bases robadas. Su primer bambinazo largo voló 387 pies (118 metros) al campo opuesto.