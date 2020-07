Los Bravos tienen serias dudas sobre el dominicano Ozuna, Riley y Hamels

EFE/EPA/ERIK S. LESSER/Archivo

Atlanta (EE.UU.), 1 jul (EFE).- Los campeones de la División Este de la Liga Nacional, los Bravos de Atlanta, empiezan su preparación para la temporada de las Grandes Ligas rodeados no sólo de la incertidumbre que ocasiona la pandemia del coronavirus, sino también con dudas sobre sus jugadores claves como son el dominicano Marcell Ozuna, Austin Riley y Cole Hamels.

Los Bravos están también frente a las dudas sobre cómo podría afectarles el bateador designado, luego de que el protocolo de salud y seguridad de las mayores MLB llevaron a la decisión de que la Liga Nacional utilizará a un designado por primera vez esta temporada.

Su presencia para la temporada actual da a los Bravos la opción de mantener al bateador de limpieza a Ozuna fuera del campo.

La última vez que Ozuna estuvo en el campo de juego, seguía sin demostrar porqué los Bravos iban a darle un contrato de una temporada y 18 millones de dólares.

El jardinero se fue de 2 de 24 y se ponchó en 12 de 25 apariciones en el plato durante la temporada de la Liga de la Toronja.

Ozuna se vio limitado a la defensivas en los últimos años por su alcance limitado y la fuerza reducida del brazo.

Aun así, Ozuna, quien ha promediado 30 jonrones en las últimas tres temporadas, tiene el potencial de compensar el poder perdido por la partida de Josh Donaldson, a los Mellizos de Minnesota.

Otra duda de los Bravos es cómo deben manejar a Austin Riley, quien fue el jugador más impresionante en el campamento de los Bravos este año.

Pero incluso cuando produjo un OPS de 1.080 y se ponchó sólo cinco veces en 32 apariciones en el plato, había razones para pensar que sería mejor darle tiempo adicional en el nivel Triple-A.

Se ponchó en el 36.4 por ciento de sus apariciones en el plato de Grandes Ligas el año pasado y se perdió después de contar 14 jonrones en sus primeros 161 turnos al bate.

Pero este año ya no ofrece la opción de recolectar más turnos al bate en menores, y los Bravos no tienen tiempo para intentar navegar a través de una parte de este campeonato más corto sin su mejor alineación posible.

Mientras, el equipo sigue tratando de descifrar cómo podría un Hamels saludable influir en la rotación.

Cuando el campamento cerró, parecía que Hamels podría estar fuera de juego durante la mayor parte o la totalidad de los primeros dos meses de la temporada regular.

Pero ahora parece que su hombro izquierdo previamente inflamado será lo suficientemente saludable como para ser un activo en el transcurso de una temporada que durará sólo dos meses.

Con la lista activa compuesta por 30 jugadores durante las primeras dos semanas de la temporada regular, los Bravos planean llevar suficientes opciones de alivio en varias entradas para dar cuenta de su deseo de limitar a Hamels y algunos otros titulares a cuatro entradas o menos en sus dos primeras aperturas.

Los Bravos contarán en gran medida con Mike Soroka, Max Fried y Mike Foltynewicz, pero si Hamels se mantiene saludable mientras registra aproximadamente 70 entradas durante la temporada regular, el equipo tendrá flexibilidad al decidir cómo utilizar mejor a Sean Newcomb y Félix Hernández, que compiten por un puesto.EFE

