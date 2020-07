Lesley Manville será la princesa Margarita en la última temporada de The Crown

La actriz británica Lesley Manville. EFE/Andy Rain/Archivo

Londres, 02 jul (EFE).- La actriz británica Lesley Manville tomará el testigo del papel interpretado por Helena Bonham-Carter como princesa Margarita en la última temporada de la exitosa serie que emite Netflix "The Crown", ganadora de varios premios Emmy.

La intérprete hizo esta revelación este jueves en un mensaje en la red social Twitter, donde aseguró que no podría sentirse "más feliz" ante su nuevo proyecto.

En el tuit, la veterana actriz agregó que encarnar el papel de hermana de su "querida amiga Imelda Staunton" (quien se meterá en la piel de la soberana británica) será "una alegría completa".

El pasado enero, el nombre de Staunton se anunció como la actriz que daría vida a la reina Isabel II, reemplazando en ese rol a Olivia Coleman.

Vanessa Kirby dio vida entonces en la pantalla a la princesa Margarita, la hermana pequeña de la soberana en las primeras dos temporadas de la serie, antes de que Bonham-Carter asumiera el papel en la tercera.

"El testigo se ha pasado entre dos actrices formidables y yo no quiero defraudar", apuntó Manville, nominada al Oscar y el BAFTA como actriz secundaria por su interpretación en "Phantom Thread", del director Paul Thomas Anderson.

Manville también pone la voz a la figura de narrador de la exitosa serie de HBO "Love Life".

La esperada cuarta temporada de "The Crown", creada por Peter Morgan, se estrenará previsiblemente a finales de año y se espera que la quinta y última se grabará en 2021.