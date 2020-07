Las camisetas de los jugadores de la NBA no citarán fallecidos por represión policial

En la imagen, Chris Paul, el presidente del sindicato de jugadores. EFE/EPA/PAUL BUCK CORBIS/Archivo

Nueva York, 1 jul (EFE).- Los jugadores de la NBA podrán reivindicar la lucha por la justicia social, pero no podrán llevar en sus camisetas nombres de personas que fallecieron mientras se encontraban en custodia de la policía o durante incidentes de tipo racial.

Fuentes de la NBA argumentaron este miércoles que preocupa a los directivos que personas cercanas a algunos de esas víctimas se sientan ofendidas si esos nombres no son citados.

También hay impedimentos legales pues citar a los fallecidos requiere del permiso de sus familiares.

No obstante, la NBA y el sindicato de jugadores han acordado mantener conversaciones sobre la impresión de mensajes de justicia social en camisetas y se espera que resultados definitivos se conozcan este fin de semana, anunció el programa The Undefeated, de ESPN.

Las declaraciones personalizadas en camisetas son parte de una larga lista de mensajes de justicia social que los jugadores planean entregar durante el resto de la temporada, que se reinicia el 30 de julio en Orlando (Florida).

La NBA y el sindicato anunciaron un acuerdo el miércoles para continuar discutiendo la lucha contra el racismo sistémico y convertirlo en uno de los principales focos del reinicio de la competición, algo que los críticos consideran que podría costarles importantes perdidas de audiencia de televisión.

"Estamos tratando de seguir arrojando luz sobre los diferentes problemas de justicia social de los que los muchachos de nuestra liga continúan hablando día tras día", declaró el presidente del sindicato de jugadores, Chris Paul, a The Undefeated.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, también ha reconocido que su organización "tiene trabajo por hacer" para avanzar en la contratación de profesionales de raza negra en cargos de responsabilidad.

Los jugadores negros representaron el 74,9 % de las listas de la NBA durante la temporada 2018-2019, según el Informe de la NBA Completa Racial y de Género de 2019 publicado la semana pasada por el Instituto de Diversidad y Ética en el Deporte de la Universidad de Florida Central.