La racha del Atlético y el despertar mallorquín

El delantero hispano-brasileño del Atlético de Madrid Diego Costa (i) disputa un balón con Lago Junior (c) y Salva Sevilla (d), delantero marfileño y centrocampista español, durante el partido de la sexta jornada de Liga. EFE/ Cati Cladera/Archivo

Madrid, 2 jul (EFE).- El Atlético de Madrid, en racha con trece partidos sin conocer la derrota, con 14 puntos de 18 posibles en la reanudación liguera y reforzado por el empate en el Camp Nou ante el Barcelona (2-2), recibe a un Mallorca que despertó con una goleada al Celta de Vigo (5-1) y tratará de pelear por la salvación.

Desde la derrota en el derbi liguero contra el Real Madrid del primero de febrero (1-0 en el Santiago Bernabéu) el Atlético no dobla la rodilla ante ningún rival. Trece partidos invicto entre todas las competiciones con ocho victorias y cinco empates, es su mejor secuencia del curso, en un momento de crecimiento rojiblanco.

La reanudación de la temporada tras la pandemia le ha permitido mejorar tanto en su propuesta de juego, más ambiciosa en los inicios de los encuentros, como en su efectividad para resolver partidos incómodos, como los que le plantearon Valladolid o Alavés, apoyado en la revelación del ahora atacante Marcos Llorente, el crecimiento del extremo belga Yannick Carrasco, y la sorprendente efectividad de Saúl Ñíguez, autor de tres goles en los últimos dos encuentros, los últimos dos de penalti ante el Barcelona.

Los resultados son palpables: esas 14 unidades en seis jornadas han devuelto al Atlético a los puestos de acceso a la Liga de Campeones -cuando se paralizó la competición era sexto- y ahora defiende su tercera plaza con dos puntos sobre el Sevilla, y la zona 'Champions' con cinco sobre el Villarreal, otro equipo al alza.

Ese crecimiento que hasta ahora había sido nulo para el Mallorca, víctima de un calendario postpandemia terrible con rivales como Barcelona, Villarreal, Real Madrid o Athletic que solo le había permitido sumar un empate ante el Leganés (1-1), pero que abrió una luz a la esperanza con la goleada 5-1 al Celta de Vigo, que marca la salvación con 34 puntos, cinco más que los bermellones (29).

El conjunto de Vicente Moreno tratará de aprovechar ese impulso anímico para plantear un duelo complicado al Atlético -aunque no cuente con el goleador croata Ante Budimir ni el central eslovaco Martin Valjent, ambos ausentes por acumulación de amonestaciones- algo que ya consiguieron tanto el Valladolid como el Alavés apretando sus defensas en el Wanda Metropolitano para poner al conjunto rojiblanco en su peor situación: abrir defensas cerradas.

Afortunadamente para los locales recuperan al faro de su juego ofensivo, Koke Resurrección, ausente en Barcelona por acumulación de tarjetas amarillas y que volverá a ser de la partida. Dos de sus acompañantes surgirán de la terna entre Saúl Ñíguez, el ghanés Thomas Partey y el mexicano Héctor Herrera, mientras que el cuarto mediocampista, más ofensivo, entre el argentino Ángel Correa, el belga Yannick Carrasco o el francés Thomas Lemar.

Dentro de las rotaciones habituales del entrenador argentino Diego Pablo Simeone, Álvaro Morata y el portugués Joao Félix podrían volver a jugar de inicio, lo que dejaría a Diego Costa y a Marcos Llorente como variantes para buscar una reacción en la segunda mitad si fuera necesaria.

Otra pieza importante que recupera Simeone es el central montenegrino Stefan Savic, también de regreso tras sanción para formar parte de una línea junto al uruguayo José María Giménez -el brasileño Felipe Monteiro, que volvió el martes tras lesión, podría descansar-, y con posibilidad de recambio en las bandas con la entrada del inglés Kieran Trippier y el canterano Manu Sánchez.

Por parte del Mallorca, a las ausencias de Budimir y Valjent por sanción se suma la del lateral izquierdo ghanés Lumor Agbenyenu, lesionado. El serbio Alexsandar Sedlar y el español Fran Gámez se perfilan como sustitutos de Valjent y Lumor, y en el ataque, optan al puesto que deja vacante Budimir el macedonio Alejandro Trajkovsky y el marfileño Lago Junior.

El talento del japonés Take Kubo, cedido por el Real Madrid, la faceta goleadora del colombiano "Cucho" Hernández y la enorme fiabilidad del meta Manolo Reina bajo los palos, serán los principales argumentos del equipo de Vicente Moreno en el Wanda Metropolitano.

En la recámara, Moreno se sigue guardando el as del internacional Sub-15 argentino Luka Romero, nacido en Durango (México), quien hace tres jornadas se convirtió en el futbolista más joven en debutar en España con 15 años y 219 días. "Si lo han puesto en Primera es que le han visto condiciones", opinó Simeone sobre el joven, que solo ha disputado los siete minutos que tuvo en el Alfredo Di Stéfano.

- Alineaciones probables:

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Manu Sánchez; Koke, Herrera, Saúl, Lemar; Joao Félix y Morata.

Mallorca: Reina; Pozo, Raíllo, Sedlar, Fran Gámez; Kubo, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; "Cucho" Hernández y Lago Junior.

Árbitro: Javier Arberola Rojas (C. Castilla-La Mancha)

Estadio: Wanda Metropolitano

Hora: 22:00 (-2 GMT).

--------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético de Madrid (3º, 59 puntos); Mallorca (18º, 29 puntos).

La clave: La dificultad del Atlético para afrontar duelos en casa ante rivales con la defensa cerrada.

El dato: El Atlético solo ha perdido un partido en casa en esta temporada de LaLiga Santander y es el tercer mejor local con 35 puntos; mientras que el Mallorca es el peor visitante del campeonato con 5 puntos (una victoria y dos empates) en 16 salidas.

La frase: Simeone: "La regularidad se valora al final de temporada, todavía no estamos al final y no hay una valoración para nosotros"

El entorno: Tercer partido del Atlético en el Wanda Metropolitano sin aficionados, que el club ha acompañado de una liturgia que incluye que un jugador ponga el tradicional ramo de flores en un córner y muestren en las pantallas los nombres de los aficionados rojiblancos fallecidos por la COVID-19.