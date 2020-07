La pandemia se agrava, registra cifras récord en Brasil, México y Estados Unidos

Actualiza con nuevos balances de América Latina, OMS ///Río de Janeiro, 2 Jul 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el miércoles que la pandemia de coronavirus sigue acelerándose, con una nueva ola de infecciones en Estados Unidos y su avance en Brasil, donde se superó la cifra de 60.000 muertos.Desde el inicio de la crisis global hace seis meses en China, el número de infectados superó los 10,6 millones -la mitad de ellos en junio-, con más de 514.000 fallecimientos, según el cómputo establecido por la AFP con balances oficiales.En la última semana, hubo por primera vez más de 160.000 contagios diarios, indicó el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien volvió a preconizar el respeto de reglas de distanciamiento social, de detección y aislamiento de las personas afectadas y el uso de máscaras.Unos consejos que toparon tradicionalmente con las resistencias de Estados Unidos y Brasil, los dos países con mayor número de muertos y afectados, donde los presidentes Donald Turmp y Jair Bolsonaro se han mostrado reticentes a las medidas de cuarentena por sus impactos económicos.Estados Unidos, con 2,6 millones de contagiados y casi 128.000 muertos, enfrenta un repunte de casos en varios estados, sobre todo del sur. El martes volvió a registrar más de mil muertos en 24 horas, por primera vez desde el 10 de junio.En los últimos días volvieron a aplicarse algunas restricciones, como cierres de playas y cuarentenas a viajeros de otros estados, en vísperas del fin de semana largo del 4 de julio. El asesor principal de la Casa Blanca en la pandemia, Anthony Fauci, estimó que las infecciones podrían trepar a 100.000 diarias -más del doble que en los peores días- si la tendencia actual continúa. En Brasil, hubo en las últimas 24 horas 46.712 casos nuevos y 1.038 óbitos, con lo cual el número de contagiados llega a 1,44 millones y el de fallecidos a 60.632.La pandemia no da señales de tregua en el país sudamericano, de 212 millones de habitantes, pese a que muchos estados flexibilizan sus medidas de aislamiento.Los expertos creen, además, que el número real de infecciones es mucho mayor que el oficial, ya que no se realizan diagnósticos sistemáticos de la población."Existen varios Brasil. En algunos lugares la pandemia retrocede, en otros se incrementa. Ahora está yendo hacia el interior", dijo a la AFP Roberto Medronho, director de la División de Investigación del Hospital Universitario Clementino Fraga Filho, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro.Tanto Estados Unidos como Brasil han sido excluidos de la lista de 15 países a los que la Unión Europea reabrió sus fronteras este miércoles. La nómina tampoco incluye a Reino Unido ni a Rusia, en tanto Uruguay es el único representante de América Latina.La región es desde hace semanas el epicentro de la pandemia. En su último informe, Colombia superó los 100.000 contagios, al sumar el miércoles 4.163 contaminaciones; las muertes totalizaron 3.470.En Argentina, Buenos Aires volvió a la fase más restrictiva del confinamiento que empezó el 20 de marzo, en un momento de hartazgo de la población y temores crecientes sobre la economía, en recesión desde 2018.Perú, en cambio, vivió su primer día de desconfinamiento gradual para reactivar su actividad semiparalizada después de tres meses y medio de cuarentena nacional obligatoria.Como en Perú, que decidió mantener su emblemática ciudadela inca Machu Picchu y sus fronteras cerradas, el turismo sufrirá un duro golpe en Latinoamérica y el Caribe, advirtió en un estudio el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Para intentar suavizarlo, República Dominicana reabrió sus fronteras este miércoles y autorizó el funcionamiento de aeropuertos y hoteles. - En EEUU, Día de la Independencia sin fiesta - Estados Unidos se prepara para celebrar un Día de la Independencia con la mayoría de los eventos cancelados. Mientras el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que dejarán de operar en las próximas tres semanas restaurantes en espacios cerrados, cines, bares y otros comercios de Los Ángeles y 18 condados.Y en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio postergó la prevista reapertura de los salones de restaurantes, hasta nuevo aviso. - Europa abre la temporada - La UE espera conseguir algo de oxígeno para el turismo, asfixiado por la prohibición a los viajes no esenciales desde marzo.El miércoles, hosteleros y restauradores vieron el regreso de los primeros turistas, especialmente en las islas de Grecia, país que tuvo 200 muertos por coronavirus, pero cuya economía se vio muy resentida.Romanian Cojan Dragos fue el primero en un hotel de Corfu. "Está vacío, no hay ni un solo turista, los restaurantes, las tiendas están cerradas, es triste", dijo a la AFP.España y Portugal reabrieron su frontera terrestre, cerrada desde el 16 de marzo. En tanto, los viajeros procedentes de China, donde emergió el virus, podrán entrar al bloque solo si Pekín aplica la reciprocidad.burs-jxb-bc/mar/mls/js/lda -------------------------------------------------------------