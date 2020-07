La Cachemira paquistaní aprueba la castración como castigo para pederastas

La Cachemira controlada por Pakistán ha aprobado una ley que contempla la castración química o quirúrgica como pena para que los pederastas convictos "no abusen de niños de nuevo", informó este jueves a Efe el diputado que presentó la norma. EFE/EPA/FAROOQ KHAN/Archivo

Islamabad, 2 jul (EFE).- La Cachemira controlada por Pakistán ha aprobado una ley que contempla la castración química o quirúrgica como pena para que los pederastas convictos "no abusen de niños de nuevo", informó este jueves a Efe el diputado que presentó la norma.

"El abuso de niños es un crimen atroz y ocurre que los pederastas salen de la cárcel después de unos pocos años y comienzan a abusar de nuevo", explicó el parlamentario de la Asamblea Legislativa de Azad Cachemira, Ahmed Raza Qadri.

El legislador indicó que por ese motivo presentó la ley, que fue aprobada el miércoles: "Si salen de la cárcel ya no podrán abusar de niños de nuevo", subrayó.

La castración, que no está vigente en otras zonas del país asiático, se aplicará con químicos o cirugía, algo que decidirán los jueces.

La nueva ley impone además posibles castigos como la cadena perpetua, que en Pakistán son 25 años, o la pena de muerte.

"El juez decidirá la sentencia dependiendo de las circunstancias", explicó Raza.

El presidente de la región, Masood Khan, deberá firmar la ley para que entre en vigor, algo que Raza espera que suceda en los próximos días.

Azad Cachemira es parte de Pakistán, pero cuenta con un estatus especial, con presidente y primer ministro propios, y otra parte de esta región del Himalaya está controlada por la India.

La castración como pena para los pederastas está vigente en países como Indonesia y en varios estados de Estados Unidos.

El asesinato y violación de una niña de siete años en 2018 en la ciudad de Kasur, en la provincia oriental de Punyab, provocó protestas en el país, que llevaron al Gobierno a admitir la existencia de 11 casos similares en esa urbe en un año.

A comienzos de 2020 el Parlamento nacional aprobó una ley que busca mejorar la protección de los menores con la creación de un mecanismo de respuesta a las desapariciones e impone mayores castigos contra pederastas y policías ineficaces.