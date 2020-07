Kazajistán restablece la cuarentena ante repunte de casos de coronavirus

El presidente del país, Kassym-Jomart Tokáyev. EPA/ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / Archivo

Nur-Sultán, 2 jul (EFE).- Kazajistán anunció este jueves la reimposición de una cuarentena de dos semanas a partir del 5 de julio debido a un incremento de casos del nuevo coronavirus.

"Debido al empeoramiento de la situación epidemiológica y el aumento de los casos de coronavirus se ha tomado la decisión de introducir nuevas restricciones a partir del 5 de julio por un plazo de 14 días", anunció el viceprimer ministro del país, Erali Tugzhanov, recientemente recuperado de la COVID-19.

Las restricciones, agregó, incluyen el cierre de peluquerías, gimnasios, museos, cines, parques de ocio y otros negocios no esenciales.

Además, se limitará el funcionamiento del transporte público y el tránsito entre provincias.

Las medidas contra la propagación de la COVID-19 también incluyen restricciones a la movilidad de personas mayores de 65 años y grupos, compuestos por más de 3 personas.

Al mismo tiempo, a diferencia de la primera cuarentena, vigente entre marzo y abril, no se prohibirán los vuelos internacionales, reanudados a finales de junio, pero no ampliará la lista de países a los que está permitido viajar.

También se conservará, salvo algunas limitaciones, la comunicación ferroviaria del país.

A principios de mayo, Kazajistán inició una desescalada después de dos meses de restricciones por la pandemia de coronavirus, pero el rebrote de la enfermedad hizo a las autoridades cambiar de opinión y dar marcha atrás.

Según reveló hace unos días el presidente del país, Kassym-Jomart Tokáyev, tras el levantamiento de las restricciones, los contagios diarios por la infección se incrementaron en 7 veces.

Tokáyev criticó a gobernantes locales por la gestión de la crisis y pidió al Gabinete tomar medidas "urgentes" para estabilizar la situación, incluida la restauración de la cuarentena y el aumento de la capacidad de los hospitales especializados en patologías infecciosas.

Kazajistán, el país más grande de Asia Central, suma en la actualidad 42.574 casos de la COVID-19 y 188 muertes por la enfermedad. EFE

