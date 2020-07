Hungría no permite por ahora llegadas desde países calificados seguros por la UE

El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán. EFE/EPA/MARTIN DIVISEK/Archivo

Budapest, 2 jul (EFE).- El primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, dijo hoy que su Gobierno no permitirá, por ahora, llegadas desde los catorce países extracomunitarios calificados como seguros por la Unión Europea (UE), con excepción de Serbia.

"La Unión Europea ha hecho una propuesta para que abramos nuestras fronteras a ciudadanos de 14 países no comunitarios", recordó Orbán en un corto vídeo subido a la red social Facebook.

"No podemos cumplir -con la excepción de Serbia- la petición de la UE, en el sentido de que dejemos entrar ciudadanos de países no comunitarios", afirmó el primer ministro.

Según Orbán, "eso sería contrario a los intereses relacionados con la salud de los húngaros".

La UE aprobó el martes una lista de 14 países "seguros" para cuyos residentes se recomienda permitir la entrada.

En la lista figuran Australia, Argelia, Canadá, Corea del Sur, Georgia, Japón, Marruecos, Montenegro, Nueva Zelanda, Serbia, Tailandia, Túnez, Uruguay y Ruanda.

El pasado 18 de junio Hungría abrió sus fronteras a los viajeros provenientes de los socios comunitarios y de países como Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia, que pueden entrar en Hungría sin restricciones.

Ese mismo día el Gobierno húngaro acordó con Serbia la apertura mutua de sus fronteras.

Cada Estado miembro de la UE es competente en materia de fronteras y, por ello, la recomendación de Bruselas no es obligatoria. EFE

