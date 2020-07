Guatemala anuncia su salida de la Organización Internacional del Café

ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA CAFÉ. GU7001. CIUDAD DE GUATEMALA (GUATEMALA), 31/07/2014.- Fotografía de una mata de café resistente a la roya, el 31 de julio de 2014, en la aldea El Tesoro, del municipio Camotán (Guatemala). En una finca llamada ""Majadas del Tesoro"", 238 kilómetros al este de Guatemala, un grupo de cafetaleros le ha dado una nueva esperanza al sector en el país con el descubrimiento de una variante de la planta de café resistente a la roya, un hongo muy destructivo. EFE/Esteban Biba[ACOMPAÑA CRÓNICA: GUATEMALA CAFÉ]

Guatemala, 2 jul (EFE).- Guatemala se retirará de la Organización Internacional del Café (OIC) y buscará "otras opciones de carácter regional y multilateral" para "hacer frente a los retos" que presenta la producción del grano, según informaron las autoridades este jueves.

"El sector caficultor de Guatemala, luego de las evaluaciones y análisis correspondientes, ha llegado a la conclusión que la OIC, administradora del Acuerdo Internacional del Café de 2007 y supervisora de su funcionamiento, no ha contribuido a atender adecuadamente las crisis de precios internacionales", puntualizó el Gobierno guatemalteco en un comunicado de prensa.

De acuerdo a la misma fuente, la Organización Internacional del Café tampoco "ha fomentado acciones que promuevan equidad en la cadena productiva" pese a que "en dicho organismo participan países productores y compradores".

La decisión de Guatemala entrará en vigor a partir del "próximo año cafetalero" -la temporada de cosecha va de diciembre a marzo- y fue tomada por el presidente del país, Alejandro Giammattei, tras "las evaluaciones, análisis y recomendaciones de la Asociación Nacional del Café" y del Consejo de Política Cafetera.

El país centroamericano denunciará el Acuerdo Internacional del Café de 2007 para su retiro de la entidad.

El Gobierno guatemalteco detalló que "en alianza con las asociaciones de productores" locales buscarán "otras opciones de apoyo de carácter regional y multilateral para hacer frente a los retos que afronta la cadena productiva del café", de modo que se pueda alcanzar "sostenibilidad" sin la OIC.

"En los últimos año,s los productores de café han sido afectados por una severa crisis caracterizada por bajos ingresos y generados en la comercialización de la cosecha de café", puntualizó la nota de prensa.

Según el sector cafetalero, los precios "pagados al productor no han sido congruentes con el valor real del producto y en muchos casos no cubren los costos de producción, generando pérdidas que han afectado severamente las condiciones de vida de las familias productoras de café".

La producción de café en Guatemala genera alrededor de 500.000 empleos en el país y aproximadamente 125.000 familias dependen de su cultivo, según datos oficiales.

El país centroamericano exportó en el año cafetalero 2018-2019 (de octubre de 2018 a septiembre de 2019) un total de 4,6 millones de quintales del grano, equivalentes a 663 millones de dólares, principalmente a mercados en Estados Unidos, Japón, Canadá, Bélgica y Alemania, entre otros destinos.