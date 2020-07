Guatemala abandona OIC, la acusa de no ayudar a frenar caída precios café

FOTO DE ARCHIVO: Everardo Barillas Gonzales, un trabajador del café, sostiene cerezas de café en una plantación afectada por un hongo que mata los arbustos, conocido como roya, en Santa Rosa de Lima, a 50 km de Ciudad de Guatemala. Febrero 13, 2013. REUTERS/Jorge Dan Lopez

Por Sofia Menchu

CIUDAD DE GUATEMALA, 2 jul (Reuters) - El Gobierno de Guatemala confirmó el jueves que la nación centroamericana ha abandonado la Organización Internacional del Café (OIC), a la que acusó de no ayudar a paliar la crisis de precios bajos que enfrentan los países productores, que se ha agravado por la epidemia de coronavirus.

La medida entrará en vigor a partir del año cafetalero 2020/21, dijo el gobierno del presidente Alejandro Giammattei en un comunicado, en el que aseguró que buscará opciones de apoyo regional para ayudar a los cafetaleros guatemaltecos con los problemas que enfrentan en la comercialización.

"El sector caficultor de Guatemala (...) ha llegado a la conclusión que la OIC, administradora del Acuerdo Internacional del Café de 2007 y supervisora de su funcionamiento, no ha contribuido a atender adecuadamente las crisis de precios internacionales que afrontan los países productores", afirma el comunicado.

Además, señaló que el organismo no ha fomentado acciones que promuevan la equidad de la cadena productiva, no obstante que aglutina tanto a países productores como compradores y acusó que los precios pagados a los cafetaleros no han sido "congruentes" con el valor real del grano e, incluso, en muchos casos, no cubren los costos de producción.

La OIC, fundada en Londres en la década de 1960, administra el Acuerdo Internacional del Café (ACI), un instrumento para la cooperación de casi medio centenar de países productores del grano.

Guatemala aporta el 2.5% del café que se consume en el mundo, mientras que Honduras, el sexto productor mundial de café, es responsable de casi el 4.5% de la producción global. Más atrás figuran Nicaragua, Costa Rica y El Salvador, mejor conocidos por sus granos de alta calidad en la región.

Las naciones de Centroamérica y México producen en conjunto una quinta parte de los granos arábiga del mundo.

