Gasto en innovación energética debe triplicarse para 2030

(Bloomberg) -- Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el gasto gubernamental para desarrollar tecnologías de energía limpia debe triplicarse esta década para evitar los peores efectos del cambio climático.

La rápida aceleración de los parques eólicos y solares ha disminuido significativamente las emisiones provocadas por la generación eléctrica, y otras industrias que también generan muchas emisiones aún deben desarrollar nuevas tecnologías para reducir su huella de carbono. Para lograr un aumento lo suficientemente rápido como para alcanzar las metas climáticas de mediados de siglo, los gobiernos deberán aumentar el gasto en investigación y desarrollo de energía limpia para 2030, dijo en una entrevista el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

“Sin una innovación de energía limpia mucho más rápida, alcanzar objetivos de niveles cero neto para 2050 será casi imposible”, dijo Birol. “Establecer objetivos climáticos ambiciosos es una decisión política valiente, pero concretarlos requiere más que valor”.

Si bien ya existen muchas tecnologías para reducir las emisiones de carbono de sectores altamente contaminantes como la producción y el envío de acero y productos químicos, su desarrollo requerirá de fondos para que puedan estar listas para ser implementadas a escala industrial, según el informe especial de la AIE sobre innovación de energía limpia. Más de la mitad de las reducciones de emisiones necesarias para llevar al mundo por un camino sostenible provendrá de tecnologías que se encuentran actualmente en la etapa de prototipo, como la producción de acero sin necesidad de carbono, o en la etapa de adopción temprana, como la generación de hidrógeno con electrolizadores para separar los átomos de hidrógeno presentes en el agua de los átomos de oxígeno.

Las industrias pesadas generalmente invierten en ciclos de 25 años, y se espera que la próxima ronda comience alrededor de 2030. Dado que gobiernos en todo el mundo están evaluando invertir miles de millones o billones de dólares para sacar a las economías de la crisis provocada por el coronavirus, alinear esas inversiones para crear mercados para nuevas tecnologías limpias puede evitar mantener emisiones que retrasarían los programas para alcanzar objetivos climáticos cruciales. Se podrían evitar hasta 60.000 millones de toneladas de emisiones, cerca del doble de lo que el mundo produjo en 2019, si se gastan fondos en estos nuevos mercados, según el informe de la AIE.

Las inversiones en tecnologías de prototipos y etapas de demostración podrían necesitar hasta US$350.000 millones al año durante las próximas dos décadas para cumplir con los objetivos climáticos y de energía sostenible, indicó la AIE.

Nota Original:Energy Innovation Spend Needs to Triple by 2030 to Hit Climate Goals (1)

