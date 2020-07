Fondo latinoamericano proporcionaría hasta US$6.800M en apoyo

(Bloomberg) -- El Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) tiene la capacidad de emitir bonos por hasta US$4.350 millones para financiar préstamos a bancos centrales de la región mientras luchan contra la recesión económica más aguda en décadas.

La organización, que normalmente utiliza las contribuciones de sus miembros para otorgar préstamos en tiempos de crisis, emitiría los bonos en los mercados internacionales de deuda, según José Darío Uribe, presidente del FLAR. El fondo está trabajando actualmente en la estructura legal y operativa, dijo.

Si es necesario, puede estar listo para acceder a los mercados dentro de dos meses, pero la cantidad que terminaría buscando dependerá de las necesidades de endeudamiento de sus ocho países miembro, dijo el miércoles en una entrevista telefónica desde Bogotá.

Los ingresos se sumarían al financiamiento propio del FLAR, lo que le otorgaría un total de hasta US$6.800 millones para otorgar líneas de crédito a los bancos centrales que enfrentan problemas de balanza de pagos debido al impacto de la pandemia de coronavirus. Los miembros, que incluyen a Colombia, Bolivia, Perú, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela, podrían aprovechar una línea de crédito de cinco años con un período de gracia de tres años. Hasta ahora, ninguno ha solicitado un préstamo, dijo.

“En la actualidad, la región es el nuevo epicentro global de la pandemia y el pico de contagios todavía no se ha alcanzado”, dijo Uribe. “Los gobiernos de la región están tratando de hacer lo mejor, teniendo en cuenta la incertidumbre, su visión de la pandemia y los límites al financiamiento del sector público que enfrenta cada país”.

Más de 2,65 millones de personas han dado positivo para la enfermedad en América Latina y el Caribe, y las muertes aumentaron a casi 119.000, según un recuento de Bloomberg. Los confinamientos que buscan frenar la propagación del virus han paralizado las economías. Incluso cuando algunos países comienzan a reabrir, la región se enfrenta a una contracción de 9,4% este año, según el Fondo Monetario Internacional.

Los bancos centrales han reducido las tasas de interés e intervenido en los mercados de capitales para proporcionar liquidez. Uribe, quien se desempeñó como presidente del banco central de Colombia entre 2005 y 2017, cree que el impacto de la pandemia no ha tenido precedentes en la historia reciente. Dice que los bancos centrales han respondido con fuerza e innovación, con instrumentos que nunca antes han usado.

FLAR proporcionó recientemente una línea de crédito de US$368,8 millones a Ecuador en 2018. Moody’s Investors Service, que otorga al fondo una calificación de grado de inversión Aa2, cambió en marzo su perspectiva a negativa, citando el riesgo de un préstamo de US$436 millones que hizo al banco central venezolano en 2018. Desde entonces, Venezuela pagó su deuda en su totalidad, dijo Uribe.

El FLAR es la última entidad en ofrecer alivio cambiario a los bancos centrales latinoamericanos. El FMI ha acordado una línea de crédito de US$107.000 millones a cuatro países de la región.

Si el FLAR decide emitir, sería la primera vez desde 2006 que el fondo recurre a los mercados internacionales de deuda.

Nota Original:Latin America Fund May Provide Up to $6.8 Billion in Support (1)

