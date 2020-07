FBI arresta a Ghislaine Maxwell, amiga de Epstein, dice portavoz

(Bloomberg) -- El FBI ha arrestado a Ghislaine Maxwell, que fue socia del gestor de fondos caído en desgracia Jeffrey Epstein, por cargos relacionados con el caso Epstein, dijo una portavoz de la agencia.

Maxwell fue arrestada esta mañana en New Hampshire, dijo la portavoz del FBI, Adrienne Senatore. Los cargos contra Maxwell no se han revelado. Los fiscales han convocado una conferencia de prensa para el mediodía en Nueva York.

Los cargos contra Maxwell se producen casi un año después del arresto de Epstein por agentes del FBI el 6 de julio de 2019 después de que su avión privado aterrizase en un aeropuerto de Nueva Jersey. Epstein se suicidó en una cárcel federal en agosto.

Una de las acusadoras de Epstein, Virginia Giuffre, afirmó que Epstein abusó sexualmente de ella durante dos años a partir de 2000, cuando tenía 16 años, y que Maxwell la captó mientras ella trabajaba en el complejo de Donald Trump Mar-a-Lago en Florida. Un tribunal federal de apelaciones en agosto levantó el secreto a cientos de páginas de la demanda por difamación de Giuffre contra Maxwell, que revelaban detalles sobre el presunto abuso.

Nota Original:Epstein Friend Ghislaine Maxwell Arrested by FBI, U.S. Says (1)

©2020 Bloomberg L.P.