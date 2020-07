Expresidentes panameños Martinelli y Varela enfrentan cargos por corrupción

Los dos últimos expresidentes de Panamá, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, enfrentan este jueves ante la fiscalía cargos por corrupción y blanqueo de capitales, en sendos escándalos que salpican a estos antiguos aliados convertidos ahora en enemigos políticos.

Martinelli rinde indagatoria en la fiscalía contra la delincuencia organizada por un delito contra el orden económico en el caso New Business, en el que se investiga la compra de un grupo editorial, presuntamente con dinero público, durante su mandato (2009-2014).

"Me violan la ley, me violan la Constitución y los tratados internacionales. Espero que me hagan justicia. Me están fabricando estos casos. verdaderamente es una persecución política", dijo Martinelli a periodistas al llegar al ministerio público en Ciudad de Panamá.

Por su parte, Varela (2014-2019) llegó a la fiscalía especial anticorrupción para ser interrogado por presuntas donaciones ilegales para campañas políticas recibidas de la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar millonarios sobornos en el país centroamericano.

"He venido a cumplir con la citación del ministerio publico y a responder cualquier pregunta que ellos tengan", dijo.

La comparecencia ante la justicia de los dos exgobernantes "podría significar, si se tiene algo de optimismo, que prevalece la institucionalidad y que nadie está por encima de la ley", dijo a la AFP Carlos Barsallo, presidente de la Junta Directiva del capítulo panameño de Transparencia Internacional.

Sin embargo, "siendo realista y prudente y basado en experiencias anteriores hay que esperar para ver resultados reales y definitivos" porque en Panamá "ha prevalecido la percepción de impunidad", agregó.

Martinelli ya estuvo encarcelado de manera preventiva durante dos años tras ser extraditado desde Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, aunque fue exonerado en 2019 por un tribunal.

Varela es investigado por donaciones de Odebrecht recibidas por el Partido Panameñista (derecha), del que era su máximo dirigente, para varias contiendas electorales, entre ellas las presidenciales que ganó en 2014.

Las investigaciones contra Varela "no tienen nada que ver" con su gestión al frente del gobierno sino que obedecen a donaciones para campañas electorales que fueron financiadas "de acuerdo a las leyes" nacionales, indicó hace días un comunicado de la oficina del expresidente.

Martinelli ganó las elecciones de 2009 con Varela como compañero de fórmula, pero la coalición se rompió en 2011 cuando este último fue cesado de su cargo de canciller. Desde entonces, estos dos antiguos aliados políticos se han convertido en enemigos.

"Las acciones contra la impunidad y contra la corrupción han ido tomando mucho más fuerza", dijo a la AFP el presidente de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Carlos Lee.

"La ciudadanía exige de la justicia que se investigue a quienes estén involucrados en actos de corrupción, no importa los cargos que hayan ocupado", añadió.

