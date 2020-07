El preso apoyado por Maya Moore finalmente consigue su libertad

La jugadora Maya Moore (i). EFE/Craig Lassig/Archivo

Redacción Deportes (EE.UU.), 2 jul (EFE).- Jonathan Irons, el preso al que ha apoyad la jugadora de baloncesto de la WNBA Maya Moore finalmente ha abandonado este miércoles el Centro Correccional Jefferson City de Missouri.

Moore, que puso en suspenso su carrera como jugadora profesional de la WNBA con las Lynx de Minnesota, en 2019, para ayudar a Irons, un hombre negro condenado a 50 años de cárcel por robo y asalto con un arma, se encontraba afuera del centro penitenciario entre las personas que acudieron a ver su puesta en libertad, una vez que fue revocada la condena.

La jugadora aplaudió cuando Irons se acercó a un grupo de personas que lo esperaban, luego se puso de rodillas antes de unirse en un abrazo entre las personas ahí reunidas que esperaban a Irons.

En un vídeo se ve a Irons diciendo "siento que puedo vivir la vida ahora", y agradeciendo a Moore y a su familia por lo que habían hecho por su causa.

"Soy libre, soy bendecido, sólo quiero vivir mi vida digna con la ayuda e influencia de Dios", dijo.

Moore, que nació en Jefferson City, conoció a Irons cuando visitó el centro correccional antes de su primer año en la Universidad de Connecticut después de ver a su padrino, Reggie Williams, revisando documentos legales sobre el caso de Irons, según el diario The New York Times.

Irons, de 40 años, cumplió 22 de una condena de 50 que recibió en 1998, por robo y asalto con arma a un propietario de una casa en los suburbios de San Luis.

El hombre declaró que Irons fue la persona que lo agredió en su casa, pero los abogados de Irons dijeron que no hay evidencia, como testigos, huellas digitales o ADN para corroborar que su cliente cometió el delito.

Irons, que era adolescente que vivía en la pobreza, tenía 16 años en el momento del incidente, pero fue juzgado como adulto, y el jurado compuesto por blancos lo declaró culpable.

El juez Daniel Green concedió la petición de Irons de un recurso de hábeas corpus en marzo, anulando sus condenas por robo y asalto y ordenando que fuera liberado de la prisión de máxima seguridad.

El juez suspendió la orden, permitiendo al estado 15 días para solicitar una revisión por parte del tribunal de apelaciones.

"Este día tardó en llegar", dijo Moore en marzo.

"Estamos tan agradecidos con Dios y con todos los que han desempeñado un papel para hacer justicia", agregó

De acuerdo con una información del New York Times, a los abogados del fiscal general de Missouri se les negaron dos apelaciones y que la Corte Suprema del estado se hiciese cargo del caso, dejando a Tim Lohmar, fiscal principal en el Condado St. Charles, decidir sobre si debía ser retomado.

El miércoles, Lohmar dijo que no habría un nuevo juicio, allanando el camino para la liberación de Irons.

Moore, de 31 años, se alejó del baloncesto profesional antes de la temporada pasada y había dicho que no jugaría este año antes de que la pandemia de coronavirus retrasara el inicio de la temporada de la WNBA.

También se había retirado del equipo olímpico de Estados Unidos antes de que los Juegos fueran pospuestos hasta 2021 debido a la pandemia.

Después de que las condenas de Irons se descartaran en marzo, Moore dijo que sus planes de quedarse fuera de esta temporada no habían cambiado.

"Mi decisión de tomar otro año fue mayor que este caso", destacó Moore en ese momento.

También agregó: "Obviamente, este caso estaba en el primer plano de mi mente. Espero con ansias cuando esto termine para finalmente descansar y pasar tiempo con mi familia".

Moore fue la primera selección general del Lynx en el sorteo universitario del 2011.

Su presencia con el equipo permitió al Lynx estar en las Finales de la WNBA seis veces, ganando el título en cuatro de esas ocasiones.

La temporada pasada, sin ella, Lynx terminó 18-16, fue el séptimo clasificado en la postemporada y perdió ante las Storm en la primera ronda de los playoffs.

Moore fue Novata del Año de la WNBA en 2011, Jugadora Más Valiosa (MVP) de la liga en 2014 y cinco veces All-Star.

La jugadora tiene promedio de 18,4 puntos; 5,9 rebotes y 3,3 asistencias por partido.EFE

