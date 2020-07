El pívot Augusto Lima no continuará en el San Pablo Burgos

El alero estadounidense del Barça, Cory Higgins, es defendido por el pívot brasileño del San Pablo Burgos, Augusto Lima. EFE/Manuel Bruque/Archivo

Burgos, 2 jul (EFE)-. El pívot brasileño Augusto Lima no continuará la próxima temporada en el San Pablo Burgos, según ha anunciado el propio jugador en su redes sociales y el club a través de un comunicado.

El pívot llegó a la entidad castellana en diciembre de 2018 y ha defendido la elástica burgalesa durante una temporada y media, en las que ha disputado la Liga Endesa y la Liga de Campeones de la FIBA.

"Han sido 18 meses increíbles" ha afirmado Augusto Lima en sus redes sociales al tiempo que ha añadido que "no es un adiós sino un hasta pronto". Por el momento no se sabe dónde jugará la próxima temporada aunque todo parece indicar que volverá a UCAM Murcia.

El pivot carioca ha afirmado que se ha "vaciado dando todo desde el primer día hasta el último" por el San Pablo Burgos al que considera "una familia" que le acogió "con los brazos abiertos" en un momento "muy duro" ya que venía de una mala experiencia deportiva en Croacia.

Por el momento ya son dos los jugadores junto a Earl Clark que no continuarán la próxima temporada en el proyecto del San Pablo Burgos, a falta de que se confirmen algunas incorporaciones.