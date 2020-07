El Oporto recibe al Belenenses para encarrilar el campeonato

EFE/EPA/OCTAVIO PASSOS/Archivo

Lisboa, 2 jul (EFE).- El Oporto recibirá este domingo al Belenenses en la trigésima jornada liguera y pretender dejar encarrilado el campeonato portugués, ya que, a falta de cinco jornadas, tiene seis puntos de ventaja sobre un Benfica sumido en una crisis de resultados y con el entrenador destituido.

Al mexicano Corona le ha sentado muy bien la vuelta del confinamiento y se ha erigido en uno de los jugadores clave del Oporto, que toca con la yema de los dedos un nuevo título liguero.

"Tecatito" presume de haber sido titular en los 29 encuentros de Liga, tanto en la posición de interior como de lateral, y suma en el campeonato once asistencias de gol y cuatro tantos.

Los registros le valen para que el internacional mexicano de 27 años suene para otras ligas europeas.

Por su parte, el Benfica, dirigido de forma interina por Nélson Veríssimo -adjunto del destituido Bruno Lage-, recibe el sábado a un Boavista que ha cogido aire tras el confinamiento, con 3 victorias y 2 derrotas, gracias, en parte, al buen estado de forma del madrileño Alberto Bueno, convertido en uno de los ejes del ataque de los arlequinados.

La trigésima jornada arranca mañana viernes con el choque entre los insulares del Santa Clara -club de la mitad de la tabla que ya no se juega nada- y el Marítimo de Funchal, que viene de derrotar en casa al Benfica y que con 31 puntos está 4 por encima del descenso, que lo marca el Portimonense con 27 puntos.

Precisamente, el Portimonense recibe este viernes al Vitória de Guimarães, club con pocas opciones europeas, ya que está a 7 del cuarto, el Braga, último puesto que da acceso a la Europa League.

Los de Portimão suman tras la vuelta pos-covid 3 victorias y 2 empates, por lo que están a tres puntos de la salvación y amenazan al Tondela y al Vitória de Setubal, ambos con 30 puntos y dirigidos por los españoles Natxo González y Julio Velázquez, respectivamente.

Precisamente, los de Velázquez reciben el sábado en casa al Paços de Ferreira, que tiene 31 puntos y también lucha por la salvación.

El sábado se cierra con el partido entre el Braga, que tiene que ganar para consolidar su cuarta plaza (último puesto de acceso a la Europa League), y el colista Desportivo das Aves, que está descendido matemáticamente.

El domingo, el Gil Vicente recibirá en Barcelos a un Rio Ave, que es quinto a tres puntos del Braga.

Ese día, el Tondela jugará un partido trascendental para eludir los puestos de descenso contra el Famalicão, que con 45 puntos aún mira hacia Europa.

El último encuentro los disputarán el Moreirense, que ya no se juega nada, y un Sproting de Portugal que vive su mejor momento liguero con una buena racha de resultados y la apuesta decidida por parte del técnico Rúben Amorim por jóvenes valores de entre 17 y 21 años.

El Sporting se ha convertido en el mejor conjunto luso pos-covid con 4 victorias y un empate y desde la tercera plaza aún podría, matemáticamente, alcanzar al Benfica, del que está a 9 puntos.

Partidos de la 30ª jornada:

. Viernes, 3 julio

Santa Clara - Marítimo

. Sábado, 4 julio

V. Setúbal - P. Ferreira

Portimonense - V. Guimaraes

Benfica - Boavista

Braga - Aves

. Domingo, 5 julio

Gil Vicente - Rio Ave

Tondela - Famalicão

Oporto - Belenenses

. Lunes, 6 julio

Moreirense - Sporting.

Carlos García