El ECDC alerta de transmisión comunitaria de coronavirus en la mayoría de Europa

Copenhague, 2 jul (EFE).- La mayoría de países en Europa tienen aún transmisión comunitaria de la COVID-19 y algunos han experimentado un aumento de casos o rebrotes, pese a la tendencia decreciente general, alertó este jueves el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC).

La razón de este aparente repunte puede deberse a cambios en el registro de casos (por aumento de test, por ejemplo), "que no necesariamente indican mayor transmisión; aumento real de la transmisión o casos importados", señala este organismo, que invita a interpretar los datos con precaución.

El ECDC, que analiza información de países del Espacio Económico Europeo (EEE) y el Reino Unido, resalta no obstante que en la segunda quincena de junio se registró una caída del 12 % en el número de casos confirmados en toda la región.

"Mientras se observan tendencias decrecientes o estables en toda Europa, se registra transmisión comunitaria en la mayoría de países. Algunos han informado también de más casos o rebrotes localizados, otro recordatorio de que la pandemia está lejos de haber acabado", escribe el ECDC en su último informe.

El peligro es considerado, no obstante, "moderado" para la población en general, pero "muy alto" para los grupos de riesgo, si bien la posibilidad de contagio es "alta" si no se toman medidas adecuadas.

El ECDC alude expresamente a una monitorización estrecha de la situación epidemiológica, con un plan extenso de test y rastreo, además de una estrategia de comunicación de riesgos fuerte.

"A nivel individual deberíamos mantener la distancia física siempre que sea posible, permanecer atentos y seguir ejercitando una higiene de manos adecuada", señaló la directora de este centro, Andrea Ammon.

Los países del EEE, junto al Reino Unido, habían registrado hasta el 30 de junio 1,56 millones de casos de la COVID-19, el 15 % del total mundial, y 176.800 muertos, el 35 %, según datos del ECDC.