El comisario de Justicia alerta de deficiencias al dictar prisión provisional en la UE

Bruselas, 2 jul (EFE).- El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló este jueves que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) muestran "deficiencias" a la hora de aplicar jurisprudencia y recomendaciones sobre la prisión provisional, que se usa de más pese a que muchos países tienen alternativas a esta práctica.

El comisario se refirió a esta situación durante un seminario en línea sobre las cárceles europeas durante la pandemia de coronavirus, coorganizado por la eurodiputada de ERC Diana Riba.

La pareja de Riba, el exconseller de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña Raül Romeva, está en prisión por su participación en el proceso independentista catalán.

Reynders explicó que, en la teoría, las legislaciones de los Estados miembros "cumplen en un alto grado" con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y las recomendaciones que emite al respecto el Consejo de Europa.

"Sin embargo, en la práctica vemos deficiencias significativas, sobre todo en lo relativo a que el requisito de que esta medida de detención provisional debería ser usada como medida de último recurso", dijo el político belga.

Reynders explicó que las alternativas a la prisión provisional, como las fianzas, la monitorización electrónica o la obligación de informar a la Policía, "habitualmente no se usan en la práctica", pese a que son una posibilidad en la mayoría de legislaciones nacionales.

"Se trata de un problema de aplicación de herramientas ya existentes en la legislación nacional. Dado que casi un 20 % de la población de las prisiones en Europa se encuentra en detención provisional, lo cual aumenta la sobrepoblación de las prisiones, este tema sigue encontrándose entre las prioridades de la agenda de la CE", añadió el comisario de Justicia.

Riba, por su parte, subrayó que la pandemia de coronavirus puede, a su juicio, "ofrecer una oportunidad para repensar el sistema penitenciario" a través de medidas como permisos a los presos para hacer esta reclusión en casa en vez de en la cárcel o facilitando videoconferencias de presos con sus familias que no les podían ir a visitar.

No obstante, apuntó, este "no ha sido su caso" en cuanto a sus contactos con Romeva durante el confinamiento por la crisis sanitaria.