El argentino Josedeodo asegura que el chileno Aloned le da más rotación a Rainbow7

Fotografiá fechada el 15 de febrero que muestra una vista general del torneo de la liga Latinoamericana de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

México, 2 jul (EFE).- El argentino Brandon 'Josedeodo' Villegas, jungla de Rainbow7, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA), aseguró este jueves que el refuerzo en el carril central, el chileno Tomás 'Aloned' Díaz, le da más rotación la Grieta del Invocador a la escuadra mexicana.

"Aloned se mueve más por el mapa. Antes era más de rotaciones cortas, ahora se arriesga más por el mapa y no solo en su línea", explicó.

Aloned, quien regresó a la LLA después de su paso por Brasil que inició desde finales de 2019, se convirtió en el nuevo 'mid laner' de Rainbow7 tras el cambio de rol de Francisco 'Leza' Jara, ahora tirador.

El chileno llegó a México hace dos semanas, por lo que no pudo disputar la primera semana del Clausura 2020. En la segunda jornada, Aloned se integró a la escuadra y la organización consiguió sus primeras dos victorias.

"Este Rainbow7 tiene más versatilidad en las selecciones de campeones (con diferencia al torneo pasado). Ahora tenemos un mejor estilo de juego medio y jungla, antes siempre jugábamos por los carriles superior e inferior, en medio siempre habían muchos choques", dijo el sudamericano.

Josedeodo y Aloned jugaron juntos en Furious Gaming de 2018 y 2019; ambos surgieron de la cantera de la calavera, que cuenta con filiales en las ligas nacionales de Argentina y Chile.

"Nuestros estilos de juego siempre van a ser iguales, sabemos qué va a ser el otro, qué va a intentar, sabemos jugar porque lo hicimos juntos por mucho tiempo", agregó Josedeodo.

Sobre el cambio de rol de Leza, el argentino le recomendó al mexicano a ser más atrevido y a aprender la posición de tirador, ya que cuando enfrente al argentino Matías 'WhiteLotus' Musso, de Infinity Esports, y a Fabián 'Warangelus' Llanos, de Isurus, el juego será más agresivo.

"En lo personal, en el Apertura me presionaba más a la hora de jugar mecánicamente, ahora estoy más tranquilo, sé que si hago bien las cosas el equipo funcionará mejor, ese aire de tranquilidad se nota más a la hora que hablo y juego", confesó.

Rainbow7 enfrentará en la semana 3 del Clausura de la LLA a Infinity y a Furious, lo que marcará el reencuentro de Aloned con su exescuadra. EFE

