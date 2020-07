EEUU levanta sanciones relacionadas con Venezuela impuestas a navieras y tanqueros

WASHINGTON, 2 jul (Reuters) - Estados Unidos levantó el jueves las sanciones contra Delos Voyager Shipping Ltd, con sede en las Islas Marshall, y Romina Maritime Co Inc, en Grecia, a las cuales se le impusieron las medidas el mes pasado tras las acusaciones de estar involucradas en el comercio de petróleo venezolano.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también levantó sanciones contra otras cuatro compañías, incluidas Adamant Maritime Ltd y Sanibel Shiptrade Ltd, ambas también de las Islas Marshall, así como a cuatro tanqueros.

La decisión anunciada el jueves eliminó a las restantes empresas griegas incluidas en junio en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por transportar petróleo venezolano.

"El objetivo principal para la imposición de sanciones bajo las diversas autoridades de la OFAC es promover el cambio de comportamiento", dijo un portavoz. "Las entidades y los buques que se retiraron de la lista hoy demostraron de manera creíble que han dejado de participar en actividades sancionables".

Funcionarios estadounidenses se reunieron con representantes de navieras de Grecia para discutir las sanciones vinculadas con Venezuela, según dos fuentes conocedoras de las conversaciones.

Las embarcaciones eliminadas el jueves de la lista son: Seahero, Voyager I, Delos Voyager y Euroforce.

Thenamaris, que gerencia el buque Seahero, dijo en un comunicado que había cooperado plenamente con las autoridades estadounidenses, y agregó que la empresa estaba "adoptando una política firme que prohíbe cualquier transporte de petróleo desde Venezuela (...) mientras las sanciones estadounidenses contra Venezuela sigan vigentes".

A Delos Voyager Shipping y Romina Maritime, sancionadas en junio, se les había dado plazo hasta el 21 de julio para cerrar las actividades a través de una licencia general, pero que fue revocada el jueves una vez que ambas navieras fueron retiradas de la lista negra.

Washington en enero de 2019 reconoció como líder legítimo del país al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, porque considera que la reelección de Maduro en 2018 fue fraudulenta. Pero Maduro permanece en el poder, respaldado por los militares de Venezuela como así como por Rusia, China y Cuba. (Reporte de Daphne Psaledakis en Washington, Jonathan Saul en Londres y Marianna Párraga en Ciudad de México. Información adicional Tim Ahmann.)