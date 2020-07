Cobre cerca de borrar pérdidas de 2020 ante temor por suministro

(Bloomberg) -- El cobre avanzó para acercarse a eliminar las pérdidas de este año después de que la pandemia de coronavirus comenzara a frenar la producción en el principal país cuprífero del mundo, y que una recuperación en la demanda china cobrara impulso.

Cerro Colorado se convirtió en la primera mina de cobre en Chile en frenar la producción, luego de que Grupo BHP anunciara el jueves planes para reducir “significativamente” sus operaciones. Los temores sobre un resurgimiento en los casos de covid-19 continúan causando preocupación en los mercados de metales industriales, pero el cobre se ha visto impulsado en las últimas semanas por los crecientes riesgos de suministro, particularmente en América del Sur.

Los precios en Londres se dirigen a su séptima alza semanal consecutiva, para un repunte de 40% frente al mínimo de marzo, cuando el virus paralizó la economía mundial. El cobre en la Bolsa de Metales de Londres subió el jueves hasta US$6.120 por tonelada, menos de 1% por debajo de donde comenzó el año.

“Es como tratar de sostener un corcho bajo el agua en este momento, siempre vuelve a subir”, dijo por teléfono desde Londres George Daniel, gerente de cartera de Red Kite Capital Management. “Los consumidores están de vuelta, y la propagación en Sudamérica podría ser un problema”.

Los sindicatos en Chile han presionado por condiciones más seguras luego de un aumento en el número de contagios entre los trabajadores, lo que ha avivado las preocupaciones sobre si el país puede mantener la producción a medida que el virus se propaga. Siete sindicatos que representan cerca de 80% de los trabajadores y contratistas de cobre en Chile están debatiendo la posibilidad de presentar una solicitud formal al Gobierno para una paralización de 14 días en todas las minas del país.

La producción en Perú ya se ha visto fuertemente afectada, lo que ha contribuido a una reducción en los inventarios globales.

Los precios del cobre en Shanghái también se están acercando a su nivel más alto de este año, debido a que las fundiciones en el país enfrentan una reducción del margen por una disminución en el suministro de mineral.

Mientras tanto, las opiniones alcistas expresadas por las principales corredoras también indican que los principales proveedores de China tienen confianza en la recuperación de la demanda, dijo Daniel, de Red Kite.

Maike Metals International, el mayor importador de China, señaló el mes pasado que la demanda ha demostrado ser resiliente, y que niveles sin precedentes de respaldo monetario deberían impulsar los precios durante el próximo trimestre. Trafigura Group, el mayor comercializador de cobre del mundo, espera que el metal emerja de la pandemia en una posición más sólida que en 2019.

Nota Original:Copper on Cusp of Erasing 2020 Loss as Chile Adds to Supply Woes

