Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Es día del empleo; el Senado podría aprobar sanciones contra China, y Vladimir Putin amplía su mandato.

Dudas sobre datos

El día del empleo está aquí, una prueba al temple de los alcistas bursátiles que buscan más razones para apostar de lleno a la recuperación. Si los pronósticos resultan acertados, el repunte tentativo se está acelerando con la caída de la tasa de desempleo desde el 13,3% al 12,5% y los empleadores agregaron 3,06 millones de trabajadores a las nóminas en junio, un segundo mes de aumento récord. Pero hay cierto debate sobre la fiabilidad del informe que el Departamento de Trabajo publicará a las 8:30 am, hora de Nueva York, un día antes por el feriado del 4 de julio. Se han identificado problemas de calidad de datos, particularmente con la clasificación errónea de los desempleados. Por otra parte, la pandemia que ha dejado a tantas personas sin trabajo está repuntando nuevamente en partes del país, lo que ha llevado a California y Nueva York a dar marcha atrás en las reaperturas. Los nuevos casos en EE.UU. superaron los 50.000 por primera vez.

Putin se aferra

El presidente ruso, Vladimir Putin, ganó un rotundo respaldo a su intento de ampliar su mandato veinte años más, potencialmente hasta 2036, pese a que algunas encuestas muestran que sus índices de aprobación se encuentran en mínimos casi históricos a medida que el nivel de vida se estanca. El Kremlin hizo todo lo posible para garantizar una alta participación y una aprobación rotunda en la votación. Entre los edulcorantes populistas se incluía una prohibición constitucional efectiva del matrimonio homosexual. También se minimizó la eliminación de los límites de mandato para Putin y el bloqueo a cualquier campaña contra un voto de “sí”. La participación fue del 65%.

Sanciones de China

La Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó un proyecto de ley para imponer sanciones a los bancos que hagan negocios con funcionarios chinos involucrados en la represión de manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong. La medida es una respuesta a la estricta ley de seguridad de Pekín sobre la antigua colonia británica y centro financiero, 23 años después de su entrega a China. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo que la nueva ley señala “la muerte del modelo de un solo país, dos sistemas” que China había seguido con Hong Kong. El proyecto de ley aún debe ser aprobado por el Senado antes de presentarse al presidente Donald Trump para su ratificación, lo que podría suceder hoy.

Mercados esperanzados

Las esperanzas de unos datos de empleo tranquilizadores más tarde en Washington están dando impulso a los mercados. El índice MSCI Asia-Pacífico avanzó un 1,4%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 0,3% más. En Europa, el índice Stoxx 600 subía un 1,1% a las 5:45 am, con todos los sectores en verde. Los futuros del S&P 500 apuntaban a ganancias en la apertura del mercado; el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,673%, y el petróleo subía.

También hoy...

Además del informe del empleo y las solicitudes iniciales de desempleo al mismo tiempo, hoy veremos datos sobre bienes duraderos y pedidos de fábrica a las 10:00 a.m. El recuento de plataformas Baker Hughes sale a la 1:00 p.m. Mary Daly, presidenta de la Fed de San Francisco y Thomas Barkin, presidente de la Fed de Richmond, hablarán sobre la economía a las 2:00 pm en un evento organizado por la Asociación Nacional para la Economía de los Negocios. El mercado de bonos cierra temprano debido al fin de semana largo del Día de la Independencia.

