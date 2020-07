China amenaza con represalias a presión extranjera por Hong Kong

(Bloomberg) -- China advirtió el jueves de fuertes contramedidas si Estados Unidos, Australia y el Reino Unido continúan tomando medidas en respuesta a la estricta ley de seguridad nacional de Pekín en Hong Kong, diciendo que la presión extranjera “nunca tendrá éxito”.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, dijo que China “deplora y se opone firmemente” a la aprobación unánime de la Cámara de Representantes de EE.UU. de un proyecto de ley que impone sanciones a los bancos que hacen negocios con funcionarios chinos involucrados en la represión de manifestantes a favor de la democracia en Hong Kong . Cientos de personas más fueron arrestadas el miércoles durante las manifestaciones contra la ley, que entró en vigencia el martes.

“El intento de Estados Unidos de obstruir esta ley está condenado al fracaso”, dijo Zhao en una sesión informativa periódica en Pekín. “Instamos a EE.UU. a comprender la situación, cumplir con las normas básicas del derecho internacional y las relaciones internacionales, y dejar de interferir en los asuntos de Hong Kong y de avanzar o implementar este proyecto de ley negativo. De lo contrario, tomaremos fuertes contramedidas y tendrán que soportar todas las consecuencias”.

La medida de China para imponer la ley de seguridad presenta el riesgo de transformar el carácter del centro financiero 23 años después de que Pekín tomara el control de la excolonia británica. El lenguaje vago de la ley generó confusión sobre las actividades permitidas, lo que agregó incertidumbre para algunas empresas que tienen operaciones en Hong Kong, en parte debido a su sistema legal independiente inspirado en el Reino Unido.

El Reino Unido ha ofrecido mejorar el estatus de los titulares de pasaportes nacionales británicos de ultramar (BNO) en Hong Kong para ofrecer un camino hacia la ciudadanía. Alrededor de 350.000 residentes poseen pasaporte británico BNO y otros 2,5 millones de los 7,5 millones de personas de la ciudad son elegibles para ellos.

“China lo condena enérgicamente y se reserva el derecho a más reacciones”, dijo Zhao, y agregó que todos los titulares de pasaportes BNO eran ciudadanos chinos. “Todas las consecuencias las tendrá que soportar el lado británico”.

El primer ministro, Boris Johnson, dijo el miércoles que la nueva ley incumplió el tratado de 1984 entre el Reino Unido y China, que establece el principio de “un país, dos sistemas” que sustenta la autonomía de Hong Kong. Cuando el Reino Unido hizo la propuesta por primera vez a principios de este año, China la acusó de entrometerse en asuntos internos.

“Antes del regreso de Hong Kong a China, la parte británica claramente prometió que no otorgarían permisos de residencia a los titulares de BNO”, dijo Zhao. Ahora, el Reino Unido “cambió obstinadamente su política e introdujo una nueva ruta para permisos de residencia y ciudadanía para personas normales en una violación grave de su propia promesa, el derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales”.

El Gobierno británico reconoció que no tenía la facultad para evitar que China bloqueara la salida de los residentes de Hong Kong.

El primer ministro australiano, Scott Morrison, dijo el jueves que su gabinete estaba considerando “muy activamente” ofrecer a los ciudadanos un refugio seguro, pero no proporcionó más detalles. Zhao instó a Australia a “dejar de avanzar por el camino equivocado”.

Funcionarios chinos describieron el miércoles la ley como una “espada de Damocles” que cuelga sobre las cabezas de sus críticos más estridentes. Sus disposiciones, esbozadas en 35 páginas, fueron más allá de lo que esperaban los defensores de la democracia e incluso los políticos pro-Pekín, lo que generó temores entre los residentes de Hong Kong sobre el impacto que tendrá sobre la libertad de expresión y las actividades políticas, incluida la capacidad de protestar.

A pesar de la oposición, Zhao defendió la legislación, calificándola de “una puerta a prueba de ladrones para Hong Kong”.

