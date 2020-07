Bolton vuelve a cargar contra la posibilidad de una reelección de Trump

En la imagen, el exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton. EFE/Tatyana Zenkovich/Archivo

Nueva York, 2 jul (EFE).- El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca John Bolton volvió a cargar este jueves contra el presidente estadounidense, Donald Trump, y advirtió de los peligros de su eventual reelección en las elecciones presidenciales de noviembre.

"Una de las consecuencias de un segundo mandato, y creo que cito a Mike Pompeo en este caso, que me dijo una vez: Sabes, en un segundo mandato todo puede ser simplemente un espectáculo de Donald, Jared e Ivanka", dijo Bolton en una entrevista a la Asociación de Prensa Extranjera en Estados Unidos, en referencia al presidente, y la cada vez mayor influencia en política exterior de su hija Ivanka Trump y su yerno Jared Kushner.

El que fuera asesor de Trump durante 17 meses volvió a insistir en que la Administración del actual inquilino de la Casa Blanca ha perjudicado a la posición de Estados Unidos en el mundo y subrayó que en la próxima cita electoral no votará por Donald Trump, pero tampoco por su contrincante demócrata Joe Biden.

"Creo que la Administración Trump ha hecho daño a la posición de Estados Unidos en el mundo, pero creo que después de un período terrible, la gente entiende cada vez más que Trump es una anomalía", dijo el polémico diplomático, que el pasado junio publicó sus memorias "The Room Where It Happened".

Bolton, considerado un "halcón" republicano y favorable al intervencionismo de Estados Unidos, insistió en su preocupación en caso de una victoria de Trump en las urnas y remarcó que esa posibilidad "es la razón por la cual, por primera vez" en su "vida adulta", no va "a votar por un candidato republicano para presidente".

El exasesor también considera que, sobre todo, en caso de que el candidato republicano salga derrotado en la contienda electoral, su partido tendrá una dura tarea para recuperarse de este periodo.

"Creo que habrá una discusión filosófica importante, ciertamente en los círculos conservadores en los Estados Unidos que comenzará después de las elecciones, tanto si Trump gana o pierde, pero particularmente si pierde (...) el Partido Republicano tiene su propio trabajo interno de quitarse ese albatros del cuello" dijo Bolton.

Asimismo, insistió en que Estados Unidos debe frenar "su retirada del mundo" y evitar "reducir sus posiciones", especialmente en "cuestiones estratégicas" relacionadas con China y Rusia, la "proliferación (nuclear) de Irán y Corea del Norte y la amenaza del terrorismo internacional", además de la relación con Venezuela y Cuba.