AMLO resalta T-MEC, remesas y programas sociales a dos años de su elección

México, 1 Jul 2020 (AFP) - Tras 18 meses de mandato del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en México, la oposición sigue debilitada, aunque algunos sectores empiezan a hacer ruido invocando salidas radicales ante sus pobres resultados en temas clave como economía y seguridad.Tres caravanas de automovilistas han recorrido Ciudad de México y otras urbes en las últimas semanas para rechazar la gestión del mandatario, a quien señalan de esconder una agenda comunista. En la más reciente, el domingo pasado, varios cientos, en su mayoría gente acomodada convocada por redes sociales, recorrieron el Paseo de la Reforma de la capital ondeando banderas, tocando sus cláxones y gritando "¡López, vete ya!"."Que renuncie porque destrozó el país", dijo Guillermo García, empleado privado de 59 años, que piensa que López Obrador debería además ser encarcelado, aunque no se le investiga por ningún delito.El descontento con las políticas del gobernante aumentó con la pandemia de covid-19, que según el banco central provocará una contracción económica de 8,8% este año; en tanto, la violencia criminal no cesa, con casi 6.000 homicidios entre marzo y abril, período de cuarentena.La encuestadora Consulta Mitofsky ubica a López Obrador, popularmente conocido como AMLO, con un 50% de aprobación desde marzo, una caída importante desde el 67% que exhibió en sus primeros meses de gobierno."No queremos convertirnos en una Venezuela del norte (...), ni lo vamos a permitir", expresó Dolores Alcántara, jubilada de 62 años para quien AMLO pretende imponer las ideas del fallecido líder venezolano Hugo Chávez. - "Quitar a López" - El hombre detrás de las movilizaciones es Gilberto Lozano, empresario de la próspera ciudad de Monterrey (norte) que lidera el Frente Nacional Anti AMLO (FRENAAA) y cuyos encendidos ataques se hicieron virales hace unos meses en redes sociales."Vengo a luchar para que López no se quede un día más. Cada día que pasa está destruyendo nuestras familias, nuestra salud, nuestra seguridad, nuestra economía, nuestra educación", dijo Lozano, de 64 años, a la AFP.La "amenaza del chavismo" y la supuesta sumisión de López Obrador a una "agenda comunista del Foro de Sao Paulo" dominan sus intervenciones.Y aunque rechaza la "ideología de género" -teoría conspirativa para grupos ultraconservadores- y al magnate George Soros, al que acusa de imponer una agenda "marxista-leninista" en el mundo, Lozano evade discutir su identidad política."FRENAAA lo que quiere es quitar a López, nada más. Olvídate de ideologías", afirma.El presidente, que se refiere a sus adversarios como "los conservadores", se someterá a un referendo revocatorio en 2022, figura aprobada por el Congreso de mayoría oficialista. "El pueblo pone y el pueblo quita", dice AMLO, de 66 años, elegido hasta 2024. - "Conjura automovilística" - Pese a la vistosa protesta y a la constante aparición de Lozano en redes, con lo que seguidores del mandatario llaman "discurso de odio", analistas ven un movimiento menor."Es muy fácil golpear al gobierno con un discurso estridente, pero sin aterrizarlo (...) Si lo que quieres es acceder al poder, no basta con diatribas en redes sociales", afirma Pablo Majluf, editor digital de la revista Letras Libres.Pero el periodista considera irónico que la protesta callejera, "monopolio narrativo de la izquierda" mexicana, se vuelva contra AMLO, artífice por décadas de estas manifestaciones.Y aunque reconoce "pulsiones" de ultraderecha, racismo y hasta secesionismo en México, las ve por ahora lejos del poder.Para Julio Hernández, columnista del diario La Jornada y del Washington Post, las protestas del FRENAAA son propaganda de una "presunta oposición cívica" que busca generar la idea de una ebullición social."Estos miembros de una conjura automovilística (...) están mostrando que la irritación social que dicen encauzar es realmente muy limitada", dijo a la AFP.A su juicio, estas expresiones reflejan la falta de un programa serio y de liderazgos opositores confiables."Hoy hay muchos problemas en México, pero creo que no hay una irritación galopante contra el presidente López Obrador más que en ciertos sectores y segmentos muy definidos", sostuvo.Majluf, en tanto, rechaza que la oposición de partidos tradicionales como el conservador PAN y el centrista PRI esté "moralmente derrotada" como insiste López Obrador, si bien necesita organizarse para resurgir. jla/axm/gm ------------------------------------------------------------- EnfoqueLópez Obrador pasa de la crítica a abrazar libre comercio en busca de reflotar economía Por Jean Luis ARCE =(Fotos archivo+Infografía)= México, 30 Jun 2020 (AFP) - El primer presidente izquierdista de México, cuya cruzada contra el "neoliberalismo" defiende como una batalla económica y moral, deposita ahora sus esperanzas en el T-MEC, el remozado acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, para reflotar una economía vapuleada.Tal paradoja refleja la exitosa integración de América del Norte a partir del libre mercado, viejo anatema para líderes nacionalistas como Andrés Manuel López Obrador, quien hoy lo ve como un salvavidas al zarpazo de la pandemia de covid-19 contra la segunda economía latinoamericana."Esto para México va a significar inversión. (...) Por eso es muy importante que entre en vigor el tratado" el miércoles, dijo López Obrador, quien realizará pronto su primer viaje al extranjero en 18 meses como mandatario para visitar a su par Donald Trump en Washington y consagrar la activación del nuevo tratado."Estamos por salir de la pandemia y necesitamos reactivar la economía, salir de la recesión económica, de la caída que produjo el coronavirus", añadió durante su conferencia de prensa matinal del lunes.La urgencia del presidente, conocido como AMLO por sus iniciales, está más que justificada. El banco central mexicano cree que la economía podría caer hasta 8,8% este año, mientras el FMI ve un declive de 10,5%.Adicionalmente, más de 12 millones de mexicanos, la gran mayoría en la economía informal, tiraron la toalla y dejaron de buscar empleo en abril debido al confinamiento y la consecuente parálisis productiva.Ante la amenaza de un país empobrecido, la promesa del libre comercio obró un milagro sobre AMLO. - Señales contradictorias - "Es realmente una cosa extraordinaria porque el T-MEC, el TLCAN, siempre fue considerado como el pilar del neoliberalismo", apunta Luis de la Calle, economista que negoció aquel primer acuerdo que instauró la integración norteamericana en 1994 y que culmina este martes.El experto avala las esperanzas presidenciales al recordar que México remontó sus dos mayores crisis económicas recientes, en 1995 y 2009, gracias al incremento de sus exportaciones.Pero la fe de López Obrador en el T-MEC es incongruente con sus acciones de política económica y su relación con la inversión privada.Desde el pecado original que supuso cancelar la construcción de un aeropuerto en Ciudad de México, valuado en 13.000 millones de dólares, al inicio de su mandato, las señales contradictorias han crecido.Este año, decisiones gubernamentales han llevado a la suspensión del desarrollo de una planta cervecera y una central termoeléctrica, cada una valorada en más de 1.000 millones de dólares, atizando un factor que es criptonita para los inversores: la incertidumbre.Su determinación de fortalecer la industria energética nacional, encarnada en la petrolera Pemex y la eléctrica CFE, también lo han llevado a revisar contratos y regulaciones afectando intereses privados en un sector estratégico para la integración industrial norteamericana, otro fruto virtuoso del pacto comercial.De la Calle señala cinco tareas para maximizar los beneficios del T-MEC: coordinar la reapertura económica con Estados Unidos, mejorar la logística binacional, promover un mercado energético abundante y eficiente, apostar por la tecnología y respetar las reglas de juego."México ha estado en la dirección contraria en varios de ellos si no es que en todos en los últimos meses", advierte.El flujo comercial entre los tres países alcanzó los 1,2 billones de dólares en 2019. - La mejor opción - Tras 15 meses de ardua negociación y posteriores debates legislativos, México debió ceder en el capítulo laboral del T-MEC y en las reglas de origen de la industria automotriz, estrella del acuerdo.El aumento del contenido producido en la región y la exigencia de fabricar ciertos componentes en plantas que paguen salarios altos, merman directamente los intereses de las armadoras mexicanas, competitivas por costos menores que los de sus socios."Todas las empresas están justamente en la revisión de qué manera van a dar cumplimiento a estas reglas" de origen, dijo Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, de cara al inicio del T-MEC."Lo que buscamos es mantener la posición que hemos logrado anteriormente utilizando esta nueva herramienta", agregó Cuevas a la televisora local Milenio.Pese a las concesiones, De la Calle concluye que el acuerdo resultante fue mejor que la opción de verlo destruido por capricho de Trump o cuestionado por López Obrador. "En ese sentido, es un gran éxito", finaliza.El intercambio de México con sus socios norteamericanos sumó 600.683 millones de dólares en 2019. Un 96% de ese monto corresponde al comercio con Estados Unidos.jla/axm/mr